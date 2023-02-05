女人未脫毛係猩猩？美容中心廣告被轟咁解釋　投訴者被反被批鬥？

廣告宣傳也要顧及大眾觀感，去得太盡隨時引發關公災難！上海1間美容中心近日引起爭議，有網民上傳店內海報，發現店方用猩猩來比喻未脫毛的女性，並讓身材姣好的女性展示脫毛部位，批評為達商業目貶低女性，遂向店舖作投訴，「老闆的媽媽沒脫毛之前是隻猩猩？」。店方回應稱猩猩是該公司的「宣傳明星」，會向總部反映網民的不滿。不過，微博竟有網民批評這些投訴者，揶揄是「過度反應玻璃心」。



上海1間美容店將未脫毛女性喻作猩猩，在網上引起爭議。（微博影片截圖）

內媒報道，近日網上瘋傳上海新天地1間美容店的宣傳海報，店內提供脫毛服務，但多張圖片將未脫毛的女人比喻作猩猩。海報上有女生穿上比堅尼大騷身材，並和1隻猩猩拖手跳落水。另1張海報有名身材好的女生和猩猩穿上同一裙子，女生在門口抬手秀出已脫毛的腋下，猩猩則站在門外。

有網民痛斥美容店為達商業目的貶低女性、物化女性、製造身體焦慮，「好惡心」、「男的身上沒有毛了？」、「這個廣告說的是老闆的媽媽沒脫毛之前是隻猩猩，並不是指大家」、「行銷要有底線和分寸！一邊想賺女性的錢，一邊又貶低女性」。

店方人員接受內媒訪問時，解釋海報是由總公司統一提供，該猩猩是店舖的「宣傳明星」，公司起步時已經以猩猩作代表，猩猩身上毛髮比較多，「如果你不去除的話，就會像猩猩一樣」，是想表達脫毛可以變得更漂亮。由於難以用任何毛髮旺盛的人放入海報做宣傳，故只能用動物，就網民提出的質疑會向總部反映。

不過，有部分網民揶揄投訴者玻璃心，「自卑且敏感」、「創意挺好有一說一」、「過度反應玻璃心，我還見過把女人比作恐龍的」。

（綜合）