高中生不懂網購遭同學嘲「鄉巴佬」　社交焦慮勁愁　呂秋遠咁解答

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位同學，關於你的問題，我們可以分成兩部分來分析，首先是有沒有「笨」問題，其次是該不該強迫自己外向。不過，這兩個議題其實可以合併為一個，等等我會告訴你，可以怎麼面對。

身為經常性扮演樹洞與垃圾桶的人，我可以很肯定的告訴你，這世界上沒有笨問題，只有不知道如何回答的人。尤其是當他不知道怎麼回答的時候，就會對你展開人身攻擊，就像是你遇到的狀況一樣。問題之所以產生，就是因為不知道，所以才要問，真正想要幫你解決問題的人，會告訴你怎麼查、怎麼辦，而不是先嘲笑你一頓，怎麼連這個都不知道，所以，不要對他們的「答案」感到沮喪，因為他們並沒有想要解答，只是想要笑你而已。

當然，有些基本的問題，其實透過網路查詢也可以知道。當問題出現，你可以嘗試先不要當伸手牌，查詢完基本的常識後，如果還是找不到答案，再去詢問別人，這是基本的禮貌。如果你什麼都不查，而是把同學當作google，這就不會很理想。畢竟解答不是幾滴眼淚、幾句字書，這樣的話，或許有點殘酷。等待著別人給答案的人，往往過得都不怎麼幸福。

高中生因不懂網購向同學提問被嘲笑，於是向呂秋遠請教如何自處。（《大叔的愛》劇照）

其次，就是你試圖改變邊緣人的狀況，往強迫外向的方向前進。這一點我比較持保留態度。從一個年近半百的大嬸來看，與調性不合的人當朋友，是一件非常痛苦的事情。勉強自己去接近別人的氣場做什麼？山頂洞人就已經很動人，為何一定要跟尼安德塔人（編按：舊石器時代的史前人類）當朋友？你有你自己的風格、個性，做你自己就好，當你調整到跟他們一樣的時候，你就已經不是你，而且他們還是不見得會喜歡你。況且，如果這時候他們真的喜歡你，到底是喜歡你，還是喜歡虛假的你？畢竟愛不是忍著眼淚，留著情書，傷口清醒，要比昏迷痛楚，否則真愛來臨時，你要怎麼留得住？

簡單來說，不要輕易嚐試任何改變，改變你現在所有的一切，以為他們能再多愛你一些。不用假裝自信，也不用變得熱情，你就承認自己很宅、很邊，作你自己喜歡的事情，只要不傷害別人、不傷害自己，你就會找到適合你的朋友。如果找不到，那就放著也無所謂。朋友，是一種水到渠成的關係，海鳥就算與魚相愛，也會只是一場意外，你把融入別人當作重要的事，很快你就會失去自己，而最後，因為你本來就不是那一群的人，最後你還是無法跟他們當朋友。緣分這種東西，是努力不來的，不然怎麼會有這麼多人想要去拜月老？紅線，沒辦法自己牽，這種東西就像是想要用手抓住一把沙一樣，抓越緊，漏越快。

好了，「我邊我驕傲」，別羨慕別人的烏合之眾，而忘記自己的一枝獨秀，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）