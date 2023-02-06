指龜為魚？荃灣街市海鮮檔「烏龜當水魚賣」　網民：買嗰個咪水魚

在街市買餸，少些生物常識都隨時中伏！荃灣有街坊在網上表示於街市見到有海鮮檔正在賣水魚，而令人吃驚的是，水箱內的「水魚」並非水魚，而是烏龜！該街坊於是拍下照片上載到網上，並問道「請問各路英雄，乜水魚係咁？」。有網民看完圖片後，反諷「正確無誤」，「邊個買咪邊個係水魚」。



荃灣有街坊在網上表示於街市見到有海鮮檔正在賣水魚，但是水箱內的「水魚」疑似是烏龜而非水魚。（FB圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱日前在荃灣楊屋道街市發現有魚檔稱賣水魚，然而水箱內的竟是烏龜。樓主表示「呢幾隻唔喺烏龜咩？會唔會欺騙得太離譜」，又指自己沒有購買，「純粹覺得呃人都有個譜」。

從圖片可見，水箱中的發泡膠上寫着「水魚100元斤」，而箱內的「水魚」應是烏龜而非水魚，因為不論是背殼紋路，還是頭部及四肢的形狀，都不似水魚的模樣，甚至還有紅耳龜標誌性的「紅耳」！

有網民認為箱中之物應是巴西龜或紅耳龜。（FB圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都揶揄檔主「指龜為魚」、「可能水魚易寫啲，烏龜唔識寫」，亦有人反諷指檔主無錯，「無錯啊！你咪水魚」、「買嗰個咪水魚」、「假水魚揾真水魚」。有人就認為箱中之物是巴西龜（又名紅耳龜），又懷疑檔主是放錯了牌，「公園撈上嚟？」、「似賣烏龜畀人放生，放錯牌？」。