屯門男稱家門反鎖　向食店借錢搭的士拎鎖匙即失蹤　網民認出慣犯

新年做好心卻無好報！有屯門街坊發文，指1名大叔於農曆新年前到該區一食店求助，聲稱倒垃圾時意外反鎖家門，需要乘車向身在赤柱的弟弟取鎖匙，希望職員能借出來回的士車費，承諾會在同日還錢。職員見男子表現誠懇，又誤以為對方是街坊，故好心答應，惟大叔一去無回頭，只好發文講述被騙經歷。帖文一出即引來網民留言，指涉事男子為慣犯，曾於多區以同一手法騙財。



1名中年男子於農曆新年前到屯門一食店求助，聲稱倒垃圾時意外反鎖家門，需要乘車向身在赤柱的弟弟取鎖匙，希望職員能借出來回的士車費，職員好心答應，惟大叔一去無回頭。（fb「真.屯門友」圖片）

「各位好心人請注意！」該屯門街坊替區內1食店轉發遇上騙子的經歷，指上月17日黃昏約6時許，1名身穿衛衣的中年男子向食店職員求助，聲稱他居於華都花園，倒垃圾時不慎反鎖大門，身上沒有任何財物，「鎖匙銀包咩都喺晒屋入面，但個人就喺出面冇辦法入返屋企」。

大叔向店員指，其寓所使用價值數千元的德國鎖，「話搵開鎖佬好貴」，問店員能否代為「call的士」，讓他前往赤柱向弟弟取後備鎖匙，「要兜返返嚟入咗屋先有錢畀返司機」。食店職員遂協助召車，惟一直未成功，大叔一度離開，「冇過10分鐘佢返返嚟，直接開口問我哋可唔可以借錢畀佢搭的士來回」，又指約2小時內便會還款，「返到屋企開到門即刻拎返落嚟還返畀我哋」。

食店職員見大叔表現誠懇，而且對他亦有印象，「佢不斷強調佢住華都，周不時都會嚟買嘢食，的確每個同事都對佢有印象」，在獲得負責人同意後，決定好心借出500元，「同事亦都詢問過話得事嘅人，我哋亦都見新年前幫到就幫，做下好心」。

食店職員見大叔表現誠懇，而且對他亦有印象，決定好心借出500元，沒料慘被騙財。（fb「真.屯門友」圖片）

沒料大叔一去不回頭，最後無再出現，500元車費付諸東流，餐廳事後雖已「打定輸數」，但亦發文尋人，「直到今時今日都未見呢位先生出現，如果有好心人認識呢位先生，可以通知我地任何一位員工，感謝」。

帖文引來網民討論，不少街坊看到相片認出大叔為慣犯，指他多次到不同店舖，以同一手法及「劇本」向他人索錢，「呢啲藉口經常都出現，其實係騙」、「呢個係騙子嚟，上年3月19號曾經去到我鋪頭講同一番說話，但我最後都冇借畀佢」。

有人則分享帖文，指早於2021年，時任葵青祖堯區議員蔡雅文曾發文講述兩次遇上同一騙子的經歷，當時男子同樣以「無門口入」為由，要求借錢到赤柱向弟弟取鎖匙，見事敗便極速離開。蔡雅文當時指出，涉事男子為「長期作案的專業騙徒」，亦有美孚居民曾於2020年中招。

另外，有網民指出男子的騙財「劇本」有漏洞，提醒街坊再次遇到他時要直接拒絕，「住赤柱有佢鎖匙，點解唔叫佢打畀佢細佬拎入屯門？要借錢仲要搭的士唔搭巴士？」、「其實佢坐架的士入去見到佢細佬就已經有錢，點解要問人借」。有人則慨嘆騙子令人不再願意幫助他人，「新年前俾人呃真係慘，不過下次有咩事幫人打999好啦，呢個世界已經變咗好人難做」、「唔係唔做好心，最慘是善心都被人呃埋，即好人再沒有人敢做」。