瑜伽褲女搭港鐵被大叔狂望　港女拍片公審視姦反掀罵戰　後續更狂

【瑜伽褲／港鐵】瑜伽褲問題常惹熱論，有港女就在IG發布影片，指乘搭港鐵時有一名中年漢「係咁望我」及另一女子的下體，斥責對方「視姦」行為相當嘔心，「阿叔我知你好鍾意睇瑜伽褲……執返隻眼先，大叔」。

不過該港女的「公審」帖文反被網民圍攻，批評「你望佢，影埋佢就得，佢望你就唔得？」、「望下都唔得，惡X到」、「咁都要俾人擺上網真係慘」。面對網民指責，港女再發帖回應「公眾場所FOCUS（集中望）女性個GAP位（下體）睇，對與錯自行分析」。



有港女就在IG發布影片，指乘搭港鐵時有一名中年漢「係咁望我」及另一女子下體，斥責「視姦」行為相當嘔心。（影片截圖）

該港女於IG發布一段36秒、於港鐵車廂內拍攝的限時動態影片，可見她前方有一名戴帽的中年男子，疑似正聚精會神偷望旁邊的連接車卡通道，當時連接卡通道站了一名穿瑜伽褲的長髮女生。直至瑜伽褲長髮女生下車，男子才回頭繼續看手機，其間不時望着樓主方向。

影片逐格睇▼▼▼

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樓主在影片寫道：「哇X隻眼就快跌出嚟。阿叔我知你好鍾意睇瑜伽褲，佢係咁望我＋女仔下體，認真我覺得呢個行為好嘔心。我行前睥住佢，佢又唔望喇喎，唔係好鍾意望下體架咩？執返隻眼先，大叔」。

帖文隨後被轉載到多個討論區，大批網民看後反批評樓主拍片公審做法，「你望佢，影埋佢就得，佢望你就唔得？唔望得嘅自己揸車啦，出街唔望得」、「咁以後搭鐵隻眼放喺邊好？」、「望下都唔得，惡X到」、「港女用咩做？望都唔畀？」、「人哋又唔係影相偷拍，咁都要俾人擺上網真係慘」、「話咗男人岀街要合埋眼先得」。也有網民揶揄稱，「整個女性專用車廂囉」、「結論：阿叔唔好出街」。

面對網民圍攻，樓主再發布限時動態回應。（IG）

面對網民圍攻，樓主再發布限時動態回應，強調對與錯自行判斷，「我估唔到一條咁嘅片反應咁大，公眾場所FOCUS女性個GAP位睇，對與錯自行分析」。