移民英國難達共識　港媽決離婚憂影響3歲孩申BNO：去到英國先離？

近年不少港人移民英國，惟需要考慮的問題繁多，育有孩子的夫婦而言更處處是難題。有港媽於網上發文就移民英國和離婚的問題請教網民，指與丈夫性格不合，加上就移民英國達不到共識，夫婦決定離婚。她打算帶3歲的孩子移民英國，但又擔心在港處理離婚事宜會影響孩子申請英國國民（海外）簽證（BNO Visa）。帖文引起熱議，有網民留言提醒，「你有冇問小朋友意願，佢未必想過冇咗爸爸嘅生活」、「唔好諗到移民生活咁簡單啦」。



有港媽於網上發文就移民英國和離婚問題請教網民，指出因與丈夫性格不合而決定離婚，她打算帶3歲的孩子移民英國。（《寶寶大過天》劇照）

該名港媽於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文表示，因與丈夫性格不合、三觀不同，而且就移民英國達不到共識；她想移民，但丈夫不想，她擔心若不離婚，日後會影響到孩子申請永久居留權及入籍，最終兩人同意離婚，並已談好離婚條件，丈夫同意她帶同3歲孩子移民。

港媽指出，在港離婚，孩子不可以隨便出境，需要法庭批准，擔心在港處理離婚事宜會影響孩子申請英國國民（海外）簽證（BNO Visa），繼而難以為孩子提供到離婚後的詳細安排，包括盡快於英國租屋和安排入學。

她問道，「如果離婚令同小朋友離境令一齊申請，帶小朋友走的家長拎晒100%管養權，小朋友的BNO Visa係咪都要等拎到暫准離婚令先會批？咁小朋友離境令會唔會唔批呢？……定係其中一方帶小朋友去咗英國先再隔空申請離婚會好啲？」。

港媽表示，擔心在港處理離婚事宜會影響孩子申請英國國民（海外）簽證（BNO Visa）。（Unsplash圖片）

帖文引起網民嘩然，「好黐線喎，為未來先拆散頭家」、「其實離婚真係好影響下一代，身心理都好唔健康㗎！為咗小朋友／同為自己，移民真係唔簡單㗎！諗清楚呀！」、「諗清楚，單親冇支援好難頂」。樓主回覆說，「我有錢有專業資格，唔怕」，又稱她做的行業可在家工作，「搵工我唔擔心」。有網民續批評，「有錢咪唔需要支援囉，只不過小朋友嘅成長缺失無計入考量而已」、「為移民拆散頭家係害緊小朋友」，有人嘲諷「如果咁仲使靠BNO移民，一早投資移民嚟咗啦」。

有網民提醒樓主在香港處理離婚時需面對的問題，「睇你好唔好彩，遇到嚴官同鬆手官做法完全唔同，鬆手嘅官有住址同學校名已經批小朋友離境令，嚴嘅官除咗要求住址、小朋友有獨立房間，仲要提供證明已有英國學校收咗小朋友，即係焗你課金報私校，仲未夠，要有佢覺得夠嘅現金儲蓄，同要提供你落地會做咩工、有乜工作技能你會養到小朋友，佢滿意先畀張離境令你，唔好諗住雙方同意就解決到」、「申請BNO visa時必須提供扶養權，申請到BNO visa後再去家事法庭申請離境令，證明對方知道及同意你帶孩子離開香港」。

帖文引起熱議，有網民留言提醒，「唔好諗到移民生活咁簡單啦」。（Unsplash圖片）

有網民建議移民英國後才處理離婚事宜，「為去英國前離婚，咁短時間Home Office（英國內政部）未必批你，最好同先生一起申請BNO visa，你先生唔去，你小朋友5年都有免費讀書。之後再喺英國一兩年到先申請離婚，而你老公一兩年內無入境探你，你離婚再同Home Office申報，證明所有身家都平分，咁對永居入籍易好多」、「你過到英國，慢慢搞離婚文件。搞掂離婚文件再通知Home Office status change咗就得」。

有網民建議申請永居權時可再看情況，「已離婚嘅話，就可以（同小朋友）一齊申請永居，未離婚嘅，就小朋友續visa，永居申請仲有10 year route（10年路線），居住滿10年就可以申請，又或者續到佢18歲都可以，批咗永居再住滿一年就可以申請入籍」。