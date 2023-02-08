元朗新裝村屋招惡人租客　要識講流利粗口　外型仲要似古惑仔烏鴉

想租屋不只先要「查你家宅」，甚至要看租客外表是否惡形惡相？有網民近日分享一則位於元朗的租屋啟事，當中竟暗藏爆笑條件，聲稱租客需能說出一口流利粗口應付鄰居，外型最好與電影《古惑仔》經典角色之一的「烏鴉」相似，引來大批網民討論，「似洪興陳浩南得唔得」。



一個位於元朗村屋的中層新裝修單位正在出租，實用面積700呎連三房，每月租金開價$12000。（Facebook圖片）

一網民上星期五（3日）於Facebook轉貼招租客啟事，當中提到一個位於元朗村屋的中層新裝修單位正在放租，實用面積700呎連三房，每月租金開價$12000。

不過啟事中同時說明租客要符合一堆奇趣條件，例如一定要養寵物，更要懂得說粗口，「由於附近鄰居較常用粗口溝通，如對這方面不太流利免問！基本每句說話裏面，不少於一個性器官字眼」。

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

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此外，業主要求租客外表不能是斯文客氣類型，又要有抽煙習慣，「最好類似電影古惑仔系列張耀揚先生所飾演的『烏鴉』角色」。

該帖文隨即引來大堆網民留言，笑指：「食飯係咪一定要反檯」、「似洪興陳浩南得唔得」、「每朝出門口主動講早X晨」、「我符合講粗口同養寵物，外型方面要努力吓」。亦有網民理性分析，估計是鄰居不易相處，需要氣場較惡的租客才不會被欺負或嚇怕。