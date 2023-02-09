驚！內地50歲男子春節拜年　開車8小時後出現腰痛截癱、小便失禁

久臥久坐、姿勢不良，可能引起嚴重問題。深圳有男子在春節期間到親戚家拜年，在開了近8個小時長途車後，他感到腰痛、腿麻，站也站不穩，原以為臥床休息會有改善，誰知不過數日，他就出現截癱、大小便失禁，於是緊急求醫。醫生指他是馬尾綜合徵，且是腰椎間盤突出症中最嚴重的情況，由於神經受壓迫，引發他下肢部份癱瘓。



深圳的程先生在開了近8個小時的長途車後，出現截癱、大小便失禁，於是緊急求醫。（《西部決策》微博影片截圖）

根據《西部決策》報道，住在深圳的程先生現年50歲，患有腰椎間盤突出，他於1月25日啟程到親戚家拜年，連續開了7、8個小時的車，抵達後頓覺腰痛，但未有為意，就在親戚家短暫住下。2日後，他從親戚家開車返回深圳，又連續駕駛了7、8個小時。在回程的半路，他就已經腰痛難當，到家時發現腰已經僵硬，站也站不直，且雙下肢踝關節以下麻木，甚至出現小便困難。

程先生嘗試臥床休息，見症狀稍有緩解，就未有求醫。詎料1日後，他的情況惡化，除了腰椎及雙腿麻木無感、行走困難外，他甚至出現會陰部馬鞍區麻木、大小便失禁，於是緊急前往醫院求診。

檢查後，醫生發現程先生腰椎第3、4節突出、腰椎椎管狹窄，判斷他為馬尾綜合徵「急性完全性馳緩性截癱」。南方醫科大學深圳醫院醫生李盛表示，程先生的第3、4節腰椎突出，壓迫到後面的神經，這是腰椎間盤突出症中最嚴重情況，脫出的髓核會壓迫馬尾神經，從而引起連串的神經功能障礙問題。在經過一系列的手術包括椎板開窗、神經減壓、腰椎間盤切除、腰椎融合手術後，程先生恢復良好，目前正在康復中。

（西部決策）