轉帳160萬寵網戀女友！天真男揭昔日獄友分飾多角騙財傷心又失金

抱着「女友就是要寵」的心態，最終下場竟然落得如此慘烈！內地一名男子獲昔日獄友介紹對象，與對方妻子的閨密網戀近1年，期間多次轉帳給女方，總額高達138萬元人民幣（約港幣160萬元，下同），用作償還卡數、買手袋、支付家人住院費用等等。男子拍拖期間多次要求見面都被女友拒絕，父親發現事有蹊蹺，才揭發熱戀中的「女友」及其家人，原來全由獄友1人分飾多角所假扮，被背叛的他怒極告上法院，獄友終被判處14年6個月有期徒刑。



湖南一名男子與女友網戀近1年，期間多次轉帳給女方，共花費高達138萬元人民幣（約港幣160萬元），沒料竟揭「女友」真身竟由昔日獄友假扮。（資料圖片）

綜合陸媒報道，居於湖南的張姓男子2019年因買賣國家機關證件罪被捕，入獄期間認識因詐騙罪而被關押的馬姓男子，兩人相談甚歡非常投契。張男在相處過程中視對方為好友，毫不保留地將家中經濟條件不俗的情況告訴馬男，令對方心起貪念。

2020年，張男刑滿釋放，不久便收到自稱是馬男妻子「唐姐」傳來的訊息，「我是你馬哥的妻子，你叫我唐姐就行。我有個閨蜜還是單身，想介紹你倆認識」，更傳送多張閨蜜「黃女」的美照，讓張男感動又心動，覺得馬男這兄弟仍念記他，值得交往，「嫂子做介紹人，真是想到了我的心坎裏」。

張男與黃女相識2個月後確立情侶關係，當時張男已為黃女花費數十萬元人民幣，用作購買手袋、裝修、償還信用卡費用、繳付母親住院費、平息弟弟騎車撞人事件、或是在閨蜜面前炫耀男友轉帳等等，每次費用由幾千元到數萬元人民幣不等。

雖然黃女經常傳來照片和語音訊息，但張男多次要求視頻通話和提議外出約會時，對方都以各種藉口推搪，令他一度對女友身份有所懷疑。不過後來張男從唐姐口中得知，女友生活不容易，亦不好意思開口借錢，便打消了疑慮。加上黃女的父親亦在微信主動添加張男為好友，感謝他對女兒照顧，令張男更覺得已抱得美人歸，認定付出金錢都是應負的責任，同時抱着「女朋友就是要寵著」和「她這個年紀是任性傲嬌的時候」的心態，很快便放下戒心。

張男認定抱得美人歸，同時抱着「女朋友就是要寵著」和「她這個年紀是任性傲嬌的時候」的心態，不介意為女友付出金錢。（示意圖/GettyImages）

直至2021年年底，張男的父親發現兒子已為女友花費大額金錢，覺得事有蹊蹺，遂直接去馬男家中尋人，才發現對方仍是單身且無妻子，經查正後也確定並無「黃女」1人，揭發事件全屬騙案，案中所有人物都是馬男1人分飾多角，用不同的微信帳號所假扮，為的就是騙取張男的錢財。可是發現真相時已為時已晚，當時張男已給女友「黃女」一共轉帳超過138萬元人民幣。

由於馬男是張男昔日獄友兼好兄弟，張男起初不欲將事件鬧大，2022年年初，馬男家人和張男簽訂還款協議，承諾會儘快還款。可是張男後來發現，馬男所騙取的錢財早已揮霍掉，根本無力償還，只好向警方報案。

警方在調查過程中更發現，馬男不知悔改，在被查期間仍繼續詐騙，在2022年3月至7月期間共騙取他人38萬元人民幣。最終馬男於2022年8月被湘潭縣檢察院以涉嫌詐騙罪逮捕和起訴，被法院判處有期徒刑14年6個月，並處以罰款。