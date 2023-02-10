恐怖慎入！10幾隻初生老鼠躺菜檔發泡膠箱內　美孚街坊：經過勁臭

注意畫面或引致不安！有美孚街坊於網上發文分享極度恐怖和惡心的一幕，該區一間菜檔的發泡膠箱中存活着至少10多隻初生老鼠，形容是「十級驚嚇」。帖文引來一眾街坊嘩然，大呼「咁多，好恐怖」、「發噩夢呀咁搞法」、「老鼠屎菜」。



有美孚街坊發現當區一間菜檔的發泡膠箱中存活着至少10多隻初生老鼠，形容是「十級驚嚇」。（「孚聲」fb專頁影片截圖）

由一群美孚街坊創立的fb專頁「孚聲」周三（8日）發布1段影片，稱有街坊於當區1間菜檔目擊到驚嚇情景，直言「十級驚嚇！膽小者慎入！」，又鬆了一口氣地說「好彩小編只會幫襯有信譽嘅菜檔」。

從影片中可見到，有至少10多隻初生老鼠躺在1個充滿垃圾的發泡膠箱中，全部身體均是血紅色，仍未長毛，讓人覺得十分惡心及不安。雖然發泡膠箱中未有放置蔬果，但也讓人不禁猜想沒被街坊發現時，此箱會否用來裝蔬果。

帖文引來街坊驚呼，直言曾經過該菜檔時嗅到濃烈臭味，「好恐怖經過時架車勁臭，污糟到不得了，賣唔晒嘅菜會放喺嗰度過夜」。有街坊指出美孚鼠患問題嚴重，「老鼠已入侵低層單位，老鼠膠冇用，老鼠夾都冇用，最大鑊我家老貓根本不能捉老鼠，半夜三更同我一樣慘叫，做足功夫去封門封窗封抽氣扇暫時絕跡」，有人呼籲「一齊向食環投訴，否則老鼠群在美孚蔓延」。