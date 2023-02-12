渣打馬拉松！阿爸首年參加望全家來支持　女兒放假拒早起竟想咁做

一年一度的渣打馬拉松將於周日（12日）舉行，參賽者除了自己做好準備，亦希望得到家人支持。有女生日前發文，指父親是首年參加馬拉松，所以希望全家人都能去現場支持他。雖然不想拒絕，可是自己卻不願連假日都要提早起床，欲跟父親說「不如我去終點等你呀」，但又擔心他會生氣。有網民提醒，非參賽者不可以入起跑區，家人只能遠觀，但認為她應早起支持：「有時有家人支持係一種好大嘅動力嚟㗎。」



樓主的父親首年參加馬拉松，所以希望全家人能去現場支持他。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生在香港討論區以「阿爸想全家去幫佢跑馬拉松打氣」為題發帖，指父親今年是首次參加渣打馬拉松，所以非常期待，「最近喺屋企開口埋口都係講緊馬拉松」，當日更希望全家都去現場支持自己。

樓主表示：「其實我內心都好想，但係咁鬼早，5點幾要到，即係4點幾要起身準備出發」，不願美好的星期天都要早起，但眼見父親想要家人支持，不忍拒絕他，想跟對方說「不如我去終點等你呀」，便可以晚點再出門，但又擔心父親會因此而生氣。

過往的馬拉松賽事。（資料圖片）

樓主大呻早起床很辛苦，網民溫提家人是很大動力來源，更何況她爸爸是首次參賽，「家人支持係一種好大嘅動力嚟㗎」、「早起一日半日唔會點嘅！做下孝順女啦」、「第一年跑就下佢囉，去旅行搭早機咪仲早」。

有人提醒非參賽者是不能到起跑區，其他人可能要在途中或終點等待參賽者，如果真的起不到床「終點等就最好」。但有留言竟批評平日沒有訓練的人不應該參加，「在終點等最實際，無跑開真係唔好參加，浪費了名額之外，又會增添別人的麻煩」。