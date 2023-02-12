真心話│被問「男友能多久」　女生答X分鐘　男友丟面嬲爆後續極衰

伴侶間的性事秘密，實在不宜對外宣揚。日前，台灣有女生發文表示與男朋友及朋友玩「真心話大冒險」遊戲時，朋友問到2人性事「男友能多久」？男友偷偷向女生比出「3」字手勢，暗示要答「30分鐘」；惟女生卻誤會了，衝口就說「3分鐘」。朋友聽罷都紛紛嘲笑，該答案無疑令男友在朋友面前顏面盡失。



女生事後不解地向男友詢問，更直言男友有時未夠1分鐘就「完事」，「我以為報3分鐘也算久了」，而她的追問更令男友惱羞成怒，憤恨地摔爛她的手提電腦，然後生氣地後離去。



樓主指男友有時未夠1分鐘就結束，而自己對於性事也沒有很在意，於是以為3分鐘也算長時間。(電影《婚前試愛》劇照)

該名台灣女生在Dcard以「第一次與男友出遊過夜，男友翻臉怒砸我筆電」為題發文，稱其早前與男友及一些朋友出外過夜玩，其間有人提議玩「真心話大冒險」。眾人在喝了點酒後，遊戲問題的尺度漸大，而其中一輪是樓主與男友都輸了並選擇回答「真心話」，友人於是問2人性事時男方能維持多久。

當時樓主見男友向自己偷偷比了個「3」的手勢，意思要串通作答。於是2人便一起倒計時，就在男友說出「30分鐘」時，樓主竟說「3分鐘」，結果朋友們就開始嘲笑樓主男友，「說他謊報還要罰他喝酒和體罰」。及至翌日，友人仍沒有放過樓主男友，還是不斷拿他的「持久度」開玩笑。而樓主男友在接下來的行程都十分不快，不時遷怒於樓主。

樓主指男友有時未夠1分鐘就結束，而自己對於性事也沒有很在意，於是以為3分鐘也算長時間。(電視劇《下輩子我再好好過》劇照)

行程結束後，樓主主動向男友撒嬌「問他你幹嘛還在生氣」，而男友則氣憤地表示樓主令他丟了面子，「他對我說『白癡也知道要把這種事說久一點吧！』」。而樓主就向男友坦言對方有時未夠1分鐘就結束了，自己對於性事也沒有很在意，「我以為報3分鐘也算久了」。

樓主表示男友聽罷即時用手推她，並將她爸爸新買給她的新手提電腦摔爛，要求她「想想犯了什麼錯」，然後就騎車回家。樓主當場「傻眼」，「害我也沒辦法打作業」。而事後她想聯絡男友，卻發現他不接電話，也不覆短訊，於是崩潰發文道「我現在還真不知道怎麼辦」。

樓主目前被男友「冷對待」，不知該怎麼辦。(電視劇《下輩子我再好好過》劇照)

帖文引來網民熱議，有人認為樓主男友不但是「快槍男」，而且也太小器，建議她立即分手，「還能怎辦？就分手啊」、「這次摔電腦，下次就摔妳的腦了」、「他不只是時間短，情緒管理都有問題」、「這種人真的趕快給我離開」、「男生多少會愛面子沒錯，但是你男友真的太小氣了吧，這樣就可以推你跟摔東西，心胸這麼狹窄真的」。

然而，有網民就認為樓主在朋友面前說出男友有早洩問題，對男友傷害甚深，亦有一定責任，「什麼蓋子配什麼鍋，你們兩個EQ都蠻低的」、「兩個都有毛病吧」、「笑死人，惱羞，你對早洩的人說他早洩」、「一個白目，一個火爆」、「性事都是很私密的事，別人問不一定要照實說」。