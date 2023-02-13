最慘業主！男子花數百萬身家買9100尺別墅　8年後慘況曝光超後悔

買別墅可能是不少人的夢想，然而夢想很美好，現實卻很殘酷。湖南1名男子於8年前相中了1處郊區別墅，由於是毛胚房因此價格「相對便宜」，他散盡家財，用數百萬元買下了這棟「夢想之家」。可是，男子單是買樓就花光積蓄，再無餘錢去裝修。如今8年過去，「毛胚別墅」仍是只見水泥牆壁、地板，他亦相當後悔當年未有考慮到自身能力及裝修事宜，就買下豪華大別墅。



湖南1名男子於8年前用全部積蓄，買下1棟700多平方米（約7534平方尺）的郊區別墅，最後卻沒錢裝修，令別墅至今仍是當年毛胚房的狀態。（《快看視頻》影片截圖）

綜合內地媒體報道，湖南1名男子於8年前斥資數百萬元的全部積蓄，咬牙買下郊區1棟700多平方米（約7,500平方尺）的獨立別墅，別墅還附贈約150平方米（約1,600平方尺）的地下室，就算不計花園和車庫，整棟別墅就有近850平方米（約9,100平方尺）的面積需要裝修。但是男子光是買樓就已經花光積蓄，根本沒錢裝修，因此別墅至今一直維持着當年毛胚房的狀態，連個地板也沒有。

男子又表示站在毛胚房內睜眼所看到的每個角落都要花錢，「現在睜開眼睛都是錢」。從男子拍攝的影片可見，他所身處的別墅景觀開揚，綠化完善，而附近有鄰居已完成裝修並入伙。反觀他的家居，四周仍是灰濛的水泥牆，而花園全是乾枯的泥土，寸草不生，而男子不斷對着水泥牆幻想裝修細節，並細數着「這要幾萬、那要幾萬」。

8年過去了，不管男子如何努力儲錢都不夠完成裝修，因此他對於當年「打腫臉充胖子」後悔不已，「這個裝修我是裝不起了」，甚至自嘲「他們（鄰居）怎麼也想不到，一個這麼窮的小伙子是他們的鄰居」。

事件引起網民熱議，有人認為男子當年應該三思而行，「走一步不會想三步嗎，沒裝修的計劃買什麼別墅啊」、「有錢買轎車，沒錢買汽油」、「這麼大的別墅光裝修就再要你幾百萬了」，亦有人表示「我連買房的錢都沒，就沒有裝修的煩惱」、「簡單裝修，住了之後再說」。

（綜合）