女司機開Tesla大埔公路自動駕駛　雙手離軚影片瘋傳　網民斥犯法

【Tesla／電動車／自動駕駛系統】使用Tesla電動車自動駕駛功能，就毋須控制軚盤？網上瘋傳多段影片，見到1名女司機駕駛Tesla M3電動車於大埔公路行駛時，疑似開啟了自動駕駛功能讓車輛自動行駛，雙手離軚，且車輛疑在一直加速，令拍片者揶揄「女車手自動駕駛好威威」。



影片引來網民熱議，有人認為拍片者大驚小怪，指香港早已批准使用輔助駕駛功能，「人哋揸車又冇影響你，關你X事」、「大鄉里」，但有網民反駁，涉事女司機雙手離軚，可能觸犯不小心駕駛甚至危險駕駛，「事實係個司機無揸軚盤，喺香港唔畀咁做，有咩好拗？」。



網上瘋傳多段影片，見到1名女司機駕駛Tesla M3於大埔公路行駛時，疑似開啟了自動駕駛功能讓車輛自動行駛，雙手離軚。（fb群組「車cam L（香港群組）」）

有網民上周六（2月11日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載2段影片，留言指「女車手自動駕駛好威威」。第1段影片顯示，1輛白色Tesla M3於大埔公路往沙田方向行駛，其間經過1輛貨車；從貨車上拍攝的鏡頭見到，該部 Tesla以高速駛過，司機未有控制軚盤。

第2段影片中，在相鄰快線的貨車駛至貼近Tesla，見到車上有1名疑似女司機，但未有伸手去控制軚盤，拍片者則揶揄「嘩，唔使揸軚盤架喎，自動駕駛好X威喎，Tesla」。之後Tesla便揚長而去。

影片引來網民熱議，有人認為拍片者大驚小怪，「未見過大蛇屙尿咁」、「自動駕駛好出奇？」、「大鄉理出城，你上世同下世都應該只限於揸貨車，仲要係揸實個駄盤過世」、「人哋揸車又冇影響你，關你X事」。但有網民反駁，涉事女司機雙手離軚，可能觸犯不小心駕駛甚至危險駕駛，「係真autopilot又好，係樓主睇錯都好，係邊個影都好，事實係個司機無揸軚盤，係香港唔畀咁做，有咩好拗？上到法庭睇下邊個輸？」、「馬路炸彈」。

也有網民錯重點，笑言「自動駕駛可能安全過女司機楂」、「其實會唔會更加安全呢」。另有網民認真分析，「唔揸個軚盤一陣Tesla就自動取消autopilot，根本唔會畀你成程都係咁」、「T車自動駕駛係需要輕握軚盤」。

根據Tesla香港官網，Tesla的「Autopilot自動輔助駕駛」功能，可輔助車輛在車道上「自動輔轉向」、「自動輔助加速」及「自動輔助煞車」，而Autopilot自動輔助駕駛導航功能，需要駕駛員主動監督。

根據Tesla香港官網，Tesla的「Autopilot自動輔助駕駛」功能，可輔助車輛在車道上「自動輔轉向」、「自動輔助加速」及「自動輔助煞車」。（Tesla香港官））

在香港，運輸署目前只批准使用泊車輔助、車輛側撞警示及自動防溜功能，另外亦批准輔助方向引導和輔助轉線功能，在設有中央分隔欄以及車速限制為每小時70公里或以上的道路使用，但車輛須向司機展示適當的警示訊息，提醒司機要時刻控制車輛。運輸署亦提醒司機需時刻保持百分百警覺，並以雙手控制車輛。

另外，《道路使用者守則》列明，如車輛裝有輔助駕駛系統，在使用系統前，司機必須熟悉該系統的功能、操作及限制，使用輔助駕駛系統時，仍要時刻留意路面的交通情況及手握軚盤，以準備於緊急或有需要的情況下，可立刻恢復以人手操控車輛。另外，在車輛行駛時，司機不得手持流動電話或其他電訊設備或其附件。而根據《道路交通條例》任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可判罰款5,000元及監禁6個月。