睡前被老公要求手握下體「幫暖蛋」女星呻不想每天做　他這樣解釋

台灣女星「布丁姐姐」陳櫻文日前和老公上綜藝節目《小明星大跟班》爆料閨房趣事，陳櫻文透露老公常會「約」，等她入房睡覺，不過因為她在忙，等忙完後就怕老公會生氣，所以會滿足老公的「習慣」。陳櫻文說：「他有一個習慣，其實我也有點不太行，他睡覺的時候，都會要我幫他暖蛋。」讓現場聽完好害羞，而陳櫻文老公則直呼：「這很舒服吧！」



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陳櫻文表示，曾聽老公提過：「我抱他的時候，他都會把我手移到下面去放，然後我就覺得好煩喔！又要做那件事，我沒有想要每天，我覺得抱抱你睡覺還可以，他說『沒關係，妳就是幫我放在那裡，溫暖它就好』。」主持人吳宗憲補充：「握住這樣。」

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對此，陳櫻文的老公解釋這個舉動並不奇怪，他舉例就像養寵物，小狗會把肚子翻過來讓人摸，來代表信任、順從：「我把我最脆弱的地方，我是要展現出我對她的信任度跟順從。」陳櫻文也說，每次幫忙「孵」著，老公都會很快進入夢鄉。

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