過海巴士座位驚見桃紅色胸圍！乘客直呼尷尬　網民：用Bra霸位？

很多人都試過不慎遺留物品在巴士上，然而漏了貼身衣物就較少見吧！今日（13日）有屯門街坊發文，表示在過海巴士上竟發現1件桃紅色胸圍，被棄置於其中1個座位之上，非常「搶眼」。而令人震驚的是，有傳該胸圍原來自昨日起已經在車上，足足遊了1天車河！不少網民都十分好奇為何如此貼身的衣物竟然會被遺留在座位之上，而且往返車廠也未被處理，不論過程還是結果都令人匪夷所思，紛紛留言「超想知發生咩事」。



屯門有街坊發文表示，在過海巴士上發現1件胸圍被棄置於座位之上，而且曾經被懵然不知的男乘客坐過。（「真.屯門友」FB截圖）

該名屯門街坊在facebook群組「真.屯門友」發文並上傳圖片，表示今日（13日）早上乘坐過海九巴960P時，與另1名男乘客坐在相連的座位上，當男子離開座位後，她赫然見到對方座位上竟放有1個桃紅色胸圍，「為什麼旁邊的男人可以坐在上面，然後若無其事的下車？剩下我跟另一個女生你望我我望你」。

樓主猜測男乘客坐下前應該未有細看，於是才會把別人遺留的胸圍誤當成坐墊，又表示「已告知司機後面有失物待領」。照片引起街坊關注，有人就上傳照片，表示該胸圍自昨日（12日）已被遺在車上，令樓主更感震驚，好奇為何該內衣整整1天「來回車站又折返人間」卻仍在原處。

從樓主上傳的照片可見，桃紅色胸圍被「遺棄」在靠窗的座位上。而另一張由街坊上傳的圖片則可見到，該胸圍曾被攤開放在兩個座位之上，後來應是被人推到了靠窗的位置，才有了樓主的奇遇。

帖文引起網民熱烈討論，不少人表示爆笑及震驚，「笑死，件嘢咁揚眼，物主落車都唔知㗎咩」、「做咩咁激，玩到漏低胸圍」，也有人表示「搞錯呀！一個罩霸兩個位？畀咗兩個位車費未？」。亦有網民發揮「偵探頭腦」，猜測物主「漏罩」之謎，「罩令未解，物主梗係焗得滯」、「推銷員遺失貨辦？」、「應該係霸位用嘅」、「呢排回暖啊」。