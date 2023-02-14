遊日不滿｜歐錦棠批東京淺草3大問題斥「俗不可耐」：呢世唔再去

【日本旅行／淺草／東京／通關】日本是港人最喜愛的旅遊目的地之一，不過藝人歐錦棠（Stephen Au）近日於社交媒體發文明言「呢世唔再去淺草」，並列出淺草3大問題，包括「隨時尖叫高談濶論旁若有無人」的聲音糟蹋環境，以及遊客區餐廳商舖價格與外面相差遠等，形容「現在的淺草，無論看的、感受到的，都四個字形容：俗不可耐」。帖文引來大批網民共鳴，「嗰種震撼呢，一世不忘」、「真心…作為遊客都唔想見到呢啲為錢嘅改變…改變雖然永恆，但變得俗不可耐，真的很難受…」；也有近日曾到淺草的網民認為，情況仍可接受。



藝人歐錦棠（Stephen Au）近日於社交媒體發文明言「呢世唔再去淺草」。（資料圖片）

歐錦棠（Stephen Au）上周五（2月10日）於Facebook以「日本打天下之：呢世唔再去淺草」開首分享對東京淺草的感受。他指出，淺草是舊區，伴着很多歷史故事，「以往（好耐以前）在這一帶閒逛，遊走一下想開餐館乜都有的道具街，鄰近有玩具批發街，走過江戶時代著名『紅燈區』吉原的原址緬懷一番，想像一下太夫出巡的盛況，和劍士浪人在柳樹下刀光劍影的淒厲，走着走着，就是一種浪漫」，但感嘆現在「俱往矣」，認為是「成也遊人，敗也在遊人」。

歐錦棠憶述當天在淺草觀音廟附近拍攝，閑暇時順道逛逛，卻發現淺草如今有3大問題 ── 專為遊客而設的「和服體驗」租賃服務公司開到成行成市、吵雜聲糟蹋環境，以及遊客區餐廳商舖價格與外面相差遠。

專為遊客而設的「和服體驗」租賃服務公司開到成行成市方面，歐錦棠指出，遊客着和服志在貪玩，卻不懂得衣着體統，就像穿上「踢死兔」然後隨街「亞洲蹲」一樣，「看那些女的也不懂碎着小步，走路的姿勢連大腿都要露出來了，腳下那雙拖鞋也真的以為有家的感覺，仍照習慣的一下一下用腳跟用力向前踢，滿街就是這種踢、踢、踢聲音，女的如是，男的更甚」。

歐錦棠又說，街上有「隨時尖叫高談濶論旁若有無人」、「對小朋友、家人」等呼喝聲，批評是對環境的糟蹋。歐錦棠另提到遊客區餐廳商舖價格與外面相差遠，「明嘅。但係…一碗天婦羅飯收四千幾円，這個…我去連鎖店食一碗720円乜都有嘅元祖All Star天丼，好味一定唔輸蝕」。

歐錦棠最後感嘆「現在的淺草，無論看的、感受到的，都四個字形容：俗不可耐」，重申「以後還是不要見面好了，您自己多多保重」。

帖文引來大批港人共鳴，「試過喺度假村遇上大陸大媽、韓國阿豬媽及香港人家庭（兩三個家庭一齊旅行）。嗰種震撼呢，一世不忘」、「大陸客、台灣、香港好多遊客都盡顯呢啲乞人憎行為，自己係香港人都係咁話」、「遊客區？劏客區而已」、「真心…作為遊客都唔想見到呢啲為錢嘅改變…改變雖然永恆，但變得俗不可耐，真的很難受…」、「本身就好怕去淺草，遊客太多」、「東京其實某程度上係以前香港，一樣係多外地人同遊客，有自己文化但又會有少少改變去遷就遊客」。

也有網民認為淺草情況仍可接受，「今年有去，感覺都ok」、「淺草要深宵遊比較舒服」。