極慘！被邀摸狗　5歲女遭狂咬送院縫50針毀容　女狗主攜狗速逃

主人眼中溫馴的小狗，可能也有失常咬人一刻，定必要小心留意。美國佛羅里達州近日發生1宗悲劇，1名5歲女童與母親到羅德岱堡（Fort Lauderdale）某處公園玩耍時遇上1名女子，對方邀請女童撫摸其小狗，未料女童一伸手便遭狂咬，身體多處受傷要送院救治，其臉部、頸部和肩膀縫了40至50針。母親指控女主人沒有控制好小狗，任由牠攻擊其女兒，事後更攜狗逃離現場。警方其後已查到女主人的身份，並暫由動物控管部門照顧涉事狗隻。



美國1名5歲女童與母親本月10日到公園玩耍時，在女主人邀請下撫摸小狗，未料女童一伸手便遭咬傷，臉部受傷要縫多針。（YouTube「WPLG Local 10」影片截圖）

據女童的父親表示，事發於本月10日下午約1時，當時5歲女兒與母親到一處公園玩耍，其間1名陌生女子邀請她們撫摸小狗，又指小狗「對小朋友很好」。但當女童小心翼翼地伸手時，小狗卻忽然轉身撲上，狂咬女童臉部及身體。母親立即拉走受傷的女兒，並帶她到醫院的急症室求醫。女童的臉、頸和肩部受傷，要縫上40至50針，整個治療過程長達5個小時，其容貌恐受損。

公園附近的閉路電視拍下女狗主事後帶着小狗離開現場的畫面，其後警方已尋獲她，正調查事件，並將小狗暫交由動物控管部門照顧。女童父親表示，該名主人看到女兒被攻擊後便逃離現場，他更狠斥對方，「雖然（女兒）傷勢並非致命性，但若不是妻子在場，小狗很可能殺了我女兒」，又稱妻子在事發當下嘗試拉着小狗的頸圈，但後來頸圈破掉，妻子再直接捉住狗隻，並要求女主人控制好其小狗，可惜女兒已經被咬傷。