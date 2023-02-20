消費券2023｜至少再派$5000？網民指不應派　反建議咁用：好好多

【消費券2023／財政預算案2023／建議金額】香港復常通關後第一份《財政預算案》將於周三（2月22日）發表，焦點之一是會否再派消費券振興經濟。《香港01》整合網上討論區帖文，大部份網民都關注經濟問題，「紓困」、「消費券」等字眼都有提及，不過亦有大批網民同意不應再派消費券，「疫情尾聲，根本冇借口再派消費券」，建議把財政儲備用在更「針對性」地方，例如電費補貼等，「針對性幫助好好多」，亦有不少人支持直接派現金，認為效用更靈活。



香港復常通關後第一份《財政預算案》將於周三（2月22日）發表，焦點之一是會否再派消費券振興經濟。

新一份《財政預算案》將於周三（2月22日）發表，會否再派消費券問題成為市民討論焦點。整合政黨、智庫及學者近日倡議，主要建議再派發5,000元消費券，部份更建議派10,000元；但政黨及機構反對再派消費券，包括新民黨及安永金融服務等。

部份政黨、智庫、學者建議派發消費券金額如下：

市民究竟是否想政府再派錢？《香港01》整合2023年2月9至15日討論區有關消費券的帖文，發現反應兩極，但都最關注「經濟」、「財政」、「預算案措施」、「消費券」、「紓困」、「津貼」、「作用」等字眼。

而綜觀網民留言，支持派消費券的網民認為可以刺激經濟，「支持派消費券，刺激經濟」、「不派錢與民為敵」。至於不支持派消費券的網民則認為，針對性派糖會比消費券更好，「疫情尾聲，根本冇借口再派消費券！」、「針對性派糖好啲；增加電費補貼至為實際」、「覺得取消垃圾收費更好！或者用資源去縮短人們睇病時間，更惠及大家」、「外匯基金蝕成二千幾億喎，仲咁大使？」

也有網民建議直接派現金，效用更靈活，「應該直接派錢」、「真係唔好派消費劵，要派現金」。

財政司長陳茂波已明言，過去幾年疫情下派發電子消費券花費很大，政府要顧及財政穩健，環境不好時要「睇住荷包、睇餸食飯」。（資料圖片）

不過，其實財政司長陳茂波日前已明言，過去幾年疫情下派發電子消費券花費很大，而新一份《預算案》是否再派發消費券，社會持不同意見，政府要顧及財政穩健，環境不好時要「睇住荷包、睇餸食飯」，「未必可以咁大力咁做」。部份網民就「打定輸數」、「睇過款唔止消費券，其他福利都可能冇或減」。