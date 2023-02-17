每斤$8000！阿媽拎錯名貴白茶煮茶葉蛋　孝順仔崩潰1原因拒講實情

俗語都有說「人不可以貌相」，茶葉其實都一樣！內地有男子在家收藏名貴茶葉，每斤（內地算法為500克）價格高達人民幣8000元（約港幣9,170元，下同），不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。男子發現真相後雖然覺得「肉痛」，但可幸媽媽用的份量不多，他為免讓節儉的父母感自責，只好假裝沒事，繼續陪父母享用茶葉蛋。事件引來網民討論，笑言是他吃的是「史上最貴茶葉蛋」。



內地有男子在家收藏名貴茶葉，不料卻被母親以為是過期貨，當作普通茶葉用作做茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）

綜合陸媒報道，居於遼寧的李姓男子在1月31日回家後，發現母親正在廚房準備父親愛吃的茶葉蛋，期間看到桌上有個包裝袋很是眼熟，便詢問：「媽，這茶誰拿來的？」媽媽遂指在家發現過期茶葉，決定好好利用，「我一看這都過期好幾年了」。男子感到懷疑，仔細看才發現茶葉是他珍藏的2018年產「白毫銀針」（有中國10大名茶之稱，被譽為茶中美女、茶王，外觀挺直似針，滿披白毫，如銀似雪），驚覺媽媽用了名貴茶葉煮蛋。

李男指，媽媽看到茶葉盒的包裝寫着2018年，誤以為茶葉已經過期5年了，想着不要浪費，加上丈夫剛好想吃茶葉蛋，便直接拿來煮蛋。他表示，「白毫銀針」屬於白茶，存放愈久愈值錢，每斤價格可高達人民幣8000元，他本來打算用來招待重要的客人，又指即使是自己泡茶後都會仔細收好，沒想到竟會被母親看到製造日期引發誤會。

李男指，媽媽看到茶葉盒的包裝寫着2018年，誤以為茶葉已經過期5年了，因不願浪費便用作製作茶葉蛋。（微博「時間視頻」截圖）

李男事後表示，雖然對媽媽使用茶葉的方式感到「肉赤」，但他並不會告訴父母茶葉的真實價格，因為兩老平日生活節儉，擔心父母得知實情後會自責，「這事我沒告訴她，告訴她該上火了（生氣）」，因此他只能默默和父母一同享用這異常昂貴的茶葉蛋，甚至假裝沒事般稱讚「這茶葉蛋挺好，這茶葉蛋不錯」。

網民得知事件都笑言李男吃的是「史上最貴茶葉蛋」、「不告訴沒過期，下次媽媽還用這個煮茶葉蛋」、「沒敢告訴父母，卻通告全網」；亦有人認為茶葉必須用作送禮才能讓人知道名貴之處，「說明送茶得分人，要不人家都不拿這茶當個東西」。