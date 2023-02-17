又當眾小便！旺角阿叔除口罩拉低褲小便　網民炮轟：廁所咁難搵？

隨處便溺不但有違公德，更有機會觸犯法例！近日網上又瘋傳1名男子於旺角當街小便的相片，看到該名男子在人來人往的通菜街拉下口罩及運動褲，對着馬路路肩位置小便。照片引來網民討論，又指旺角不少地方均有洗手間，不禁直斥「喺旺角廁所真係咁難搵咩？」。



近日網上又瘋傳1名男子於旺角當街小便的照片，相中顯示該名男子在人來人往的通菜街拉下口罩及運動褲，對着路肩小便。（fb圖片）

有網民在facebook群組上傳照片，顯示1名男子於旺角通菜街當眾小便。相片可見，身穿墨綠色外套、黑色運動褲及揹着背囊的男子拉下口罩，並拉低長褲對準路肩位置便溺，神情非常專注；而照片則由一旁的司機拍下。

照片一出，不少網民紛紛炮轟男子的行為有違公德，又指旺角多處都設有廁所，只要多走兩步必定能找到如廁的地方，留言直斥「走多兩步搵個廁所都懶？」、「又除口罩又通街小便，好離譜」、「要有幾急先會喺旺角呢啲鬧市當眾屙？」。

男子不但拉下口罩，更在旺角鬧市中當街小便，引來網民炮轟。（fb圖片）

根據香港法例第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》5A（1）條，任何人在進入或身處指明公眾地方或《第599F章》處所時，須一直佩戴口罩；而法例第132BK章 《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條則列明，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，以上兩罪初犯者可被罰款5,000元，第二次或其後再度定罪可處罰款10,000元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。