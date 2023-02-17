追5仙管理費！粉嶺山麗苑管理處發信追欠款　居民：去邊搵5仙畀你

5仙都要追住收？有粉嶺山麗苑住戶於網上發文，分享1份催繳管理費通知書，顯示她仍未繳交2月管理費合共港幣5仙，管理處故特函通知「從速繳付」。帖文引起網民熱議，有人「啜核」建議「畀1毫子跟住要佢找錢」，更有人附和道「要堅持管理公司即時找錢！」。有人猜測管理處堅持催繳5仙的原因，「沒有其他選擇，因為會計師要做賬，不能多，也不能少」。《香港01》正就事件向山麗苑管理處查詢。



有粉嶺山麗苑住戶於網上發文分享1份催繳管理費通知書，顯示她仍未繳交2月管理費合共港幣5仙，管理處故特函通知「從速繳付」。（fb群組「舊香港照片館」圖片）

該住戶於fb群組「舊香港照片館」發文貼出照片，山麗苑管理處於周三（15日）向其發出催繳管理費通知書，並提到「根據本處記錄， 貴單位仍未繳交2月的管理費合共港幣HK$0.05。根據本屋苑公契規定，管理費必須在當月首日繳交，故此，現特函通知你從速繳付」。

香港早於1989年已停用五仙硬幣。（金管局網頁照片）

由於欠繳的管理費數額實在太少，而且香港早於1989年已停用5仙硬幣，故該住戶於帖文無奈寫道，「妹仔大過主人婆，乜依家啲管理處咁X，$0.05撥落下期唔得咩？去邊處搵5仙畀你」。

不少網民也「滴晒汗」無奈地指，「好奇佢個5仙到底係點計出嚟，正常電腦會自動四捨五入」、「呢封信成本都唔止5仙，無語」、「天才，隨時要專登搵個人去處理」、「管理公司好得閒！」。

粉嶺山麗苑（資料圖片）

有網民建議留難管理處，「好想睇即時去畀1毫等找錢嗰下」、「我就畀張1000蚊要佢找錢」、「唔畀，搵收數佬同你收」，又表示「找唔出學咩人收」、「我豪5張1仙畀你去交」。

有網民指出，絕版貨幣十分值錢，「1964年（出產）5仙，升到夠2、3個月管理費！」、「斗零係收藏家嘅寶！咁嘅質素出面都賣幾千蚊」。

根據房委會於2021年中發出的資料，山麗苑共有6座大廈，共有3222個單位，建議管理費介乎480至775元。