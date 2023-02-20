淫僧！替外籍男口交影片瘋傳　再爆暗黑歷史　老僧人：望正面報道

僧侶修行要戒慾，然而，最近一段「老淫僧為外籍男口交」的影片就在泰國網絡廣泛流傳，影片中1名年長僧人正彎腰為1名外籍男子口交，而外籍男表情愉悅。而影片視角似乎是由僧人自行拍下，沒想到這段不雅影片最終竟被上傳到網上。助理住持證實該名僧人並非角色扮演，而是真真正正的出家人，更曾將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，一度被住持趕離寺廟。



涉及為外籍男口交的僧人班戎，被其借宿的寺廟助理住持大爆曾經將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，而被住持趕離寺廟，不過之後又厚着臉皮前來借宿。（網上圖片）

綜合泰媒報道，近日在泰國網絡上有一段高齡僧人為外籍男子口交的色情影片「被流出」，由於事件涉及僧人不雅行為，故在網上引起網民非議，不少民眾認為僧人玷污了佛教清譽，於是向相關機構請求盡快處理事件。

而網上流傳的影片中，該名年長僧人正在睡房內以趴坐之姿為1名外籍男子口交。消息人士透露該名外籍男子為德國人，而影片中的僧人是春武里府班邦縣某寺廟的僧侶，有同性戀傾向。

該寺廟的助理住持頌薩禪那（Phra Somsak Channa）證實影片中的老僧是正式的僧人，法名為班戎（Phra Banjong），但並非他們廟中的僧人，而是從其他省府過來拜訪的。頌薩禪那表示班戎經常到寺廟參加祈福活動，且在寺廟中斷斷續續借宿了1年多，其間班戎曾將善信給予寺廟的香油錢存進個人帳戶，東窗事發後被住持趕出寺廟。不過，就算被揭發貪瀆香油錢，班戎仍厚着臉皮前來借宿，而住持寬恕接納。

頌薩禪那又指班戎這次只住了15天，並已於2月1日離開寺廟，估計他現在應身處在華富里府，並繼續向該區寺廟申請借宿。

有當地媒體聯絡到事件中的僧人班戎，他承認自己是片中人，但片段其實拍攝於2年前，當時他離開了僧院賺錢，並未出家。後來班戎遇上了片段中的外籍男子，對方以每月5萬泰銖（約1.1萬港元）為酬勞，聘請班戎幫他照顧他生病的父親。班戎指某日早上起來喝了該名男子沖泡的咖啡後，「感覺到無法抗拒的性衝動」，於是就發生了影片中的事情。

不少民眾擔心不雅影片中的僧人會玷污佛教清譽，於是向相關機構請求盡快處理事件，包括取消對方僧人的資格。（示意圖，Arisa Chattasa/Unsplash）

班戎主張自己被下藥，他懷疑該名外籍男子在咖啡中放了性興奮劑，才令他失去理智。事後，他沒有再為對方工作，也不曾聯絡。班戎承認事件令他尷尬，未來將會返回家鄉加入僧侶團修行。他又為影片為公眾帶來負面影響而致歉。他強調事件只是意外，並表示部份僧侶及當地人沒有指責他破壞佛教，又希望當地媒體能正面報道事件，以免影響佛教形象。

（綜合）