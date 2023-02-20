移民英國出事！港人1天內2親友遇劫　持刀匪極猖狂　網民：治安差

【移民英國／須知】移民在外一定要注意安全！有移民英國的港女於網上發文，指日前其親友於曼徹斯特（Manchester）薩爾福德（Salford）1天內連遇2次搶劫，被劫去單車及手機，其中有劫匪手持約23厘長的刀，相當猖狂。帖文引來移民港人熱議，直指「中北部治安真係好差」、「最近好多單，單車黨搶手機」，提醒大家都要小心。



移民在外一定要注意安全。（示意圖／資料圖片）

該移民英國港女於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文表示，上周四（2月16日），其親友在薩爾福德（Salford）接連被南亞裔人士搶劫，「一個係我仔，一個係我同學老竇」，包括在「Buile Hill Park」被持23厘米長刀的劫匪劫去單車，以及在「Lark Hill Primary」巴士站被搶走手機。

樓主表示，其兒子在「Buile Hill Park」被持23厘米長刀的劫匪搶去單車。（Buile Hill Park／Google Maps）

從樓主上載有關搶單車的報案訊息見到，其兒子當日下午2時45分騎單車回家，在「Buile Hill Park」落斜時，遭1名穿黑衣戴帽、年約20至30歲男子推跌，並亮出約23厘米長的刀威嚇及大叫，之後便搶走單車逃去，相當離譜。

樓主上載有關搶單車的報案訊息。（Facebook群組「英國香港人生活交流區」）

事件引來移英港人熱議，卻感嘆已見慣不怪，提醒出門要小心，「中北部治安真係好差」、「倫敦一樣樣，前日先親眼見到大街大巷搶電話」、「首先我利申，我friend send小紅書post畀我嗰度超多海外留學生。日日俾人偷呢偷路。係日日」、「最近好多單，單車黨搶手機」。也有人直言，「人哋有刀真係唔好同佢搏，真係無着數」。