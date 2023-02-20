西九音樂節2023｜買飛票價+姜濤／Anson Lo／Ian亮相時間表

【西九音樂節2023／買飛／時間表／票價】西九文化區將於3月22日至4月2日舉行流行音樂節，Mirror成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian），以及女團COLLAR、洪嘉豪、方皓玟、麥浚龍、王菀之等超過70名歌手及團體會參與表演，更有3場向樂壇經典張國榮致敬的音樂會，令人引頸以待。

以下整合「西九音樂節2023」各表演嘉賓時間表、售票日期、票價，以及2種購票方法等資料，讓大家做好撲飛準備，為心儀偶像打氣。



演唱會時間表2023｜MIRROR、周杰倫陸續有來 仲有這些歌手要留意

西九音樂節2023｜買飛、時間表、票價、公開發售詳情

今次音樂會焦點之一，是於3月31日至4月2日舉行的「西九音樂節：越流行」，事關其中琵晚有MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）壓軸演出，其他精彩聯乘包括女團COLLAR成員Winka及Marf、洪嘉豪等，不容錯過。

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西九音樂節2023：越流行｜表演時間表、票價

ViuTV《全民造星IV》誕生的女團COLLAR一出道立即引來網民洗版式討論。（IG圖片）

2招購票方法



是次西九音樂節門票公開發售，如想觀看演出，可透過以下2個方法購買門票，包括於2月24日（星期五）上午10時起在購票通（Cityline）網站，或每日上午10時至晚上7時透過電話購票熱線（852）2111 5333。開賣首天不設現場售票，更多詳情尚待公布。

購票通（Cityline）網站購買門票：請按此