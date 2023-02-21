渣男！完美老公出差回家　人妻驚覺褲袋藏1物揭「好先生」假面具

女子任何時候嫁錯郎都會抱憾終生！馬來西亞有人妻在「完美老公」公幹回家後，驚揭他的褲袋內竟然有1盒已開封並使用過的安全套，成為他不忠的鐵證。人妻悲傷欲絕，於是私訊當地節目主持人大呻4年婚姻生活的不快事，踢爆丈夫在人前裝成「好好先生」，但背地裏其實經常精神折磨她，更是對妻兒極其吝嗇的小器男！



馬來西亞節目主持人分享了1名已婚女觀眾私訊，該名人妻在丈夫公幹回家後，發現其牛仔褲口袋中竟然有1盒已開封並使用過的安全套，成為出軌鐵證。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，馬來西亞主持人葉海亞（Ahmad Fedtri Yahya）於上周五（17日）在Twitter上分享了1名女觀眾的私訊，她哭訴丈夫的不忠及婚姻生活的不幸。人妻表示丈夫於1周前要到吉打州工幹3天，而她因為要到職業展找工作，因此沒有同往。沒想到丈夫回家後，人妻發現他的牛仔褲口袋中竟然有1盒已開封並使用過的安全套，驚覺丈夫不忠，「我的心碎了，止不住的顫抖」。

人妻表示結婚4年，與丈夫育有2名孩子，而丈夫是專業人士，收入有5位數，但家用卻給得不多，有時每月只給她60令吉（約106港元）去照顧孩子，當她想要更多時，丈夫就會表示「有很多負擔」。人妻要照顧孩子，沒有正職，只能靠售賣自制蛋糕去養活自己和孩子，但丈夫仍要求她一起分擔生活開支，包括每月要交電費、網費及一半的房租。

人妻發現丈夫「口袋的秘密」，驚覺丈夫不忠，表示「我的心碎了，止不住的顫抖」。（Twitter圖片）

人妻逼於無奈，只能時常向家人借錢買食物，以及支付房租和賬單。令她沮喪的是，丈夫總是以「好好先生」的形象示人，人前表現得溫文有禮、慷慨解囊，但私下的他卻經常辱罵及精神虐待她。去年她的父親離世，當她傷心大哭，但丈夫竟批評她太情緒化。她自覺難與丈夫共渡時艱，因為丈夫總會嫌棄她軟弱及反應過度，每次生活上使她難過時，她都只能在洗澡時躲到浴室哭泣。來自丈夫的長久精神壓迫令她曾想過自殺，但為了孩子及母親，只能一再啞忍。

人妻看出了丈夫的問題所在，曾建議丈夫去看心理醫生，但丈夫反過來說她胡說八道，「他總是說他是我生命中最好的恩賜，而我就是他人生中的不幸。」。如今，她只能為了孩子和母親堅強起來，並正努力地面試找工作，可惜暫時仍未有回音。

帖文至今有680萬次觀看次數，不少網民都大呼「心碎」，不但憐憫人妻，又痛罵她的丈夫是渣男，「心都碎了，不幸遇上了壞男人」、「可憐的女人」。同時，有不少人希望人妻能早日找到工作然後與「渣男」離婚，早日開展新的人生，「早點找到工作然後離婚吧」、「希望你早日脫離苦難」。

（綜合）