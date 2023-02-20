公屋加名｜港男稱「婆媳關係好咗」　欲加妻入戶籍　8類人可加名

【公屋】公屋非一般出租單位，要合法居住必須獲房委會批准。有已婚港男日前發文，表示數年前結婚時，因為妻子與母親相處不來，故妻子獨自在外租屋，而他就繼續與母親同住公屋。近來婆媳關係好轉，他打算夫妻倆與母親同住，想在公屋加上妻子名字，但不知如何向房委會解釋為何不是結婚後即時加名。根據房委會資料，有8類人士可申請公屋加名，惟在加名後整個家庭必須通過全面經濟狀況調查，即入息及資產限額。

公屋非一般出租單位，要合法居住必須獲房委會批准。（《香港愛情故事》劇照）

該港男於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，稱自己住公屋多年，兄弟姐妹早已遷出，而他仍與母親同住。他於數年前結婚，本打算夫妻倆與母親同住，「點知因婆媳關係差，我老婆要出去搵樓租」。由於妻子並非同住，故一直未有加名，但近來母親與妻子關係好轉，便想申請把妻子名字加入公屋戶籍，但又不知如何向房署解釋結婚時未有變更家庭狀況，「因沒有通知房署本人已婚」。

帖文引來網民熱議，有人回應稱以樓主的情況，想加妻子名可以不用解釋，只需要留意入息審查，「唔使解釋…話加人得啦」、「就算房署知道已結婚，都可以唔加老婆名，所以唔使解釋」。惟大多數人「錯重點」，都對樓主妻子與母親如何改善關係感到更好奇，「師兄，想問下點解可以令到兩條女和諧相處呢？請指救！」、「一山不能藏二虎喎，你真係諗清楚未㗎」、「你sure以後都咁好？」，而樓主就回應指「住埋再算，交兩份租好重皮」。

根據房委會資料，加入公屋戶籍人士必須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定。（資料圖片）

而根據房委會資料，加入公屋戶籍人士必須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定。下列8類人士在符合所須的條件準則下，可加入戶籍之內：

1 . 戶主的配偶。

2 . 新生嬰兒或1 8歲以下的兒童，其父母均須為戶籍內的認可成員。

3 . 戶主的一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下的兒女。（該名已婚子女須戶籍內的認可成員，而加戶後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍）

4 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的父母。

5 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的祖父母。

6 . 恆久依賴戶主照顧的受供養親屬，例如弱能人士。（倘戶主18歲以下的內孫／外孫因其父母未能提供照顧，該內孫／外孫可視為恆久依賴戶主照顧）

7 . 現居「改建一人單位」而又符合「自動編配」計劃的住戶，可申請加入年滿 60歲或以上的親屬

8 . 年長租戶的一名成年子女，可連同其家庭成員申請加入戶籍，但須通過「一個家系」的條件（即若戶籍已包括成年子女，便不得加入其他已婚子女；而若戶籍已包括已婚子女，便不得加入其他成年子女）。

除申請加入新生嬰兒或18歲以下的兒童可豁免「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定外，申請加入其他類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。