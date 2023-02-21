82歲老翁爆性慾難耐　味噌湯落藥圖迷姦　30歲契女失知覺遭脫褲

令人髮指！日本東京都1名82歲老翁疑對約30歲乾女兒色心起，涉嫌在味噌湯中加入安眠藥讓乾女兒失去意識，並企圖性侵，幸乾女兒最終恢復意識逃離房間。乾女兒事後到醫院檢查，於體內驗出安眠藥成份，警方依強迫猥褻罪拘捕老翁。老翁解釋，當晚因性慾難耐才在味噌湯加安眠藥，辯稱是給自己喝，但卻被乾女兒誤喝，又承認有對乾女兒脫褲及看下半身，惟沒有強迫對方進行淫穢事情。



日本東京都名82歲老翁疑對約30歲乾女兒色心起，涉嫌在味噌湯中加入安眠藥讓乾女兒失去意識，並企圖性侵。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，82歲無業老翁秋田憲隆與受害女子的母親是好朋友，女子高中時期就認識秋田憲隆，並把秋田憲隆當作乾爸看待，每星期都會到對方家中吃飯聊天。

至2022年11月21日，女子當晚8時如常到秋田憲隆家中吃飯，其間秋田憲隆向女子表示「我來幫你按摩肩膀吧」，隨後女子就失去了知覺，只感到身體被觸摸，無法動彈反抗。至晚上11時30分左右，女子稍稍恢復意識即想逃離房間，卻被秋田憲隆從後抱住；幾經掙扎逃離房子，然而跑到大街時頭暈無法站立，於是致電友人求助。女子隨後被送往醫院，院方則在她體內驗出安眠藥成份。

秋田憲隆於味噌湯落安眠藥。（資料圖片）

警方於2月14日依強迫猥褻嫌疑逮捕秋田憲隆。他直言當晚「性慾」難耐，於是在味噌湯加安眠藥，但稱是給自己喝想讓自己冷靜下來，卻被女子誤喝；他又承認脫下了睡着的女子的褲，「看着她的下半身」，但否認強迫對方做進行任何淫穢事情。

警方正調查事件，而女子表示，2022年11月5日在秋田憲隆家中用餐後，也突然昏睡，直到隔日才清醒，正檢視老翁是否涉及其他罪行。