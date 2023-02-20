港男小巴偷拍短裙女斷正影片瘋傳　遭奪手機刪相　律師：犯窺淫罪

在公眾地方或交通工具上偷拍他人，可能已經犯法！網上瘋傳影片，顯示有港男乘搭小巴時，以假裝自拍方式偷拍坐在一旁的短裙女子，猖狂行為被女子當場揭發，被要求刪相時一度「扮懵」，其後女子奪去男子的手機，證實自己露腿坐姿被拍下，遂把相片徹底刪除。

事件引來網民爭議，有人批評該港男行為不檢、變態，「道德在哪裏？」；但亦有不少網民反指女方無權要求刪相，「香港都冇肖像權，有咩權力要求人哋DEL（刪）相？」、「又唔係影到裙底，點解唔得？」。執業大律師陸偉雄指出，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法。



有港男乘搭小巴時，以假裝自拍方式偷拍坐在一旁的短裙女子，猖狂行為被女子當場揭發並要求刪相。（影片截圖）

事發時的44秒影片今日（2月20日）在網上流傳，身穿短裙的女事主發現被男乘客偷拍，遂正質問對方，「影你自己？你認真咩？你頭先自拍對住我，我已經見到喇喎！有咩咁好影啊？有咩咁好影啊？」

見男子繼續低頭掃手機未有回應，女事主即指着男子要求他刪除偷拍相片。惟男子仍充耳不聞，於是女事主拍拍男子手臂，男子則敷衍回應「好啊好啊」，不情願地打開手機相簿把相片移到垃圾筒，目測至少有4至5張，拍到穿短裙的女子坐在近門口的單獨座位，相片見到其大腿。但由於照片移到垃圾筒未算徹底刪除，女事主於是取過手機在垃圾筒永久刪除照片，並交還手機。

港男偷拍斷正經過逐格睇▼▼▼

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影片至此結束，未有交代時間地點，但從衣着及戴口罩相信，事件於近日發生。不少網民看後批評男子偷拍行為惡心變態，「道德在哪裏？」、「好人好者又會喺小巴偷影人？」、「好心啲麻甩佬咪偷拍啦，真係當啲女on X架咩」。

但也有大批網民爭議男子偷拍行為有否違法，質疑女子奪去對方手機刪相反而不對，「咁樣犯唔犯法？又影唔到裙底」、「香港都冇肖像權，有咩權力要求人地DEL相？」、「偷拍可以話道德有問題，但未必犯法」，更有人揶揄「影下啫，使唔使咁大反應」「着得出街預咗啦，又唔係影裙底」。

執業大律師陸偉雄指出，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪。他解釋，大腿屬法例定義的私密部位之一，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為的證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方檢走作為證物，被拍下的相片及影片流出的機會相對較微，同時亦能保留作為追究的理據，屬更安全的處理方法。

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效。條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述2項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，罪行的最高刑罰為監禁5年。