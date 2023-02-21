非禮！女生首次見家長　遭男友爸摸大腿胸襲讚「很漂亮」被嚇呆

突遭長輩性騷擾，心中自然不安又難過。台灣有女生日前發文大呻，表示初次與男友父母見面食飯，席間眾人小酌助興，男友與父親貪杯喝至大醉。女生稱在男友去洗手間時，男友父親突然醉醺醺地摸她的手讚她「很漂亮」，然後在她嚇呆時，又摸了她的大腿，抽手之際「又故意碰到」她的胸部。事後，女生因怕破壞男友家庭，想告知對方卻又不敢問口，只好自我洗腦說男友父親只是喝醉了才會唐突無禮。



樓主發文表示日前初次到男友家中見家長，然而男友父親喝醉，竟然趁其男友不在之時，摸她的手及大腿，又碰她的胸部，令她非常不安。（示意圖／GettyImages）

該名女生在台灣討論區Zuvio以「被男友爸爸偷摸奶:(」為題發帖，稱其與男友交往已久，於是數天前便去了對方家中見家長。男友父母對她甚是喜愛，晚飯時亦相處融洽，她發現除了男友媽媽以外，他們一家都很喜歡喝酒，席間她亦有小酌同歡一下。眾人吃吃喝喝了一整晚，男友的媽媽就先回房去睡，只剩下男友父子繼續喝酒。

樓主憶述當時能明顯感覺到男友與他父親已經酩酊大醉，就在男友去洗手間時，男友的父親突然摸了她的手一下，「叔叔就說我很棒，而且長得很漂亮」。當時樓主感到不適，沒想到男友的父親竟得寸進尺，用手觸碰到她身體其他地方，「然後又摸了我的大腿，就在他拿起來的時候又故意碰到我的奶（胸）」。

樓主事後因怕破壞男友家庭，雖然想告知男友事發經過，但又不敢問口。（示意圖，非當事人／GettyImages）

樓主當時完全被嚇呆了，事後因怕破壞男友的家庭，所以也沒有跟男友說，「想開口卻又怕毀了我的感情或是他們一家人的感情」，於是只能不斷洗腦自己「他爸是因為喝醉，所以才這樣，不然不可能會做這種事」，然而心底的不安卻令她不知日後如何面對男友父母。

帖文引來網民熱議，不少人都認為樓主男友的父親是故意的，並建議要告訴男友，「都摸到大腿和胸部了！還是不小心嗎？」、「你想過自己正在被性騷擾嗎，還摸上了，先為自己發聲再去為別人想吧」、「你要跟你男友說，你是受害者，不需要去同情什麼」、「你不開口，對方會變本加厲，以後都拿酒醉當藉口觸碰你身體」。