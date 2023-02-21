男子跌口罩急返家　途中遭警截查搜身　不滿被當罪犯：嬲到手都震

疫情放緩市民生活大部份復常，只剩口罩令仍未解除。有網民稱日前不慎違失口罩，落車打算急急返家途中遇上巡邏警員，指他以衣服遮口的動作可疑，要求查看身份證及搜身。該網民形容警員當他如罪犯般對待，感到非常不滿，又批評對方對答欠缺邏輯，「感覺係只要俾佢哋搜查嘅人有任何回答唔啱佢嘅心意，佢哋就會起槓」。

事件引來網民熱議，有人指明白樓主感受，但亦有人質疑樓主說法，「個個都話跌咗口罩，你去做差人啦」；另有網民建議樓主出街要帶後備口罩，有備無患。《香港01》記者正向警察公共關係部查詢。



有網民日前不慎違失口罩，返家途中遭警員截查身份及搜身，期間雙方情緒一度激動，事主形容警員當他如罪犯般對待，感到非常不滿。（《季前賽》劇照）

該名港男日前於facebook發文講述遭警截查的經歷，他指周一（2月20日）凌晨放工後，因「跌咗個口罩」，故直接乘的士，落車後以衣服遮口急步回家，「喺公司做嘢時除咗，掉埋一邊搵唔返，幾公里裏面冇便利店」。不過途中被一隊共約6至7人、正在巡邏的警員截停，「查身份證，問我做咩遮住個嘴」，他放下雙手如實回答，惟遭1名警員質疑：「係咪見到警車先咁樣遮住？」

港男聞言感不滿，「真心嬲到爆，佢嗰句說話真係完全冇必要」，遂反駁「我跌咗口罩姐，唔使咁樣嘅！」。他不滿指警員「講到我犯咗事咁」，但稱警員否認講過「見到警車先咁樣」的說話，又要求他「合作啲」及配合搜身。

港男指，1名較高級的女警其後詢問他沒有戴口罩原因，但當他表明自己即將抵達寓所時，卻被質疑「點解你唔即刻去買返個」，令他大感無奈，「我啱啱喺車站落車，直行呢幢樓就係我屋企，你而家叫我行遠路去便利店買個口罩再兜返返嚟屋企？」。最終女警向他口頭警告，指「如果下次你畀我哋見到冇帶身分證或者冇戴口罩，就拉你返差館」。

港男回想事件仍感憤怒，指自己並非擔心因違反口罩令而被檢控，而是不滿警員視他如疑犯。（《季前賽》劇照）

樓主返家後回想事件仍感憤怒，「畀我嘅感覺係只要俾佢哋搜查嘅人有任何回答唔啱佢嘅心意，佢哋就會起槓」，又指自己並非擔心因違反口罩令而被檢控，而是不滿警員視他如疑犯，「如果佢真係咁樣畀告票我，我反而未必有咁嬲，佢預設我係罪犯，呢一下令我爆炸」。

帖文引來網民討論，不少人同情港男經歷，「十數年前都有類似經歷，完全唔明理應服務市民嘅公僕點解要用呢啲態度對市民」、「動氣就輸了」。但亦有人質疑樓主說法，「個個都話跌咗口罩，你去做差人啦」。

另有人建議港男日後帶備後備口罩外出，「樓主下次帶多幾個口罩喺身，以防不時之需」、「放幾個獨立包裝或者重用布口罩喺袋或公司，過埋easter應該差唔多唔使用，真係冇啦啦跌幾叉嘢唔抵」。

《香港01》記者正向警察公共關係部查詢。