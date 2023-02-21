男子跌口罩急返家　途中遭警截查當罪犯搜身：嬲到手震　警方回應

疫情放緩市民生活大部份復常，只剩口罩令仍未解除。有網民稱日前不慎違失口罩，落車打算急急返家途中遇上巡邏警員，指他以衣服遮口的動作可疑，要求查看身份證及搜身。該網民形容警員當他如罪犯般對待，感到非常不滿，又批評對方對答欠缺邏輯，「感覺係只要俾佢哋搜查嘅人有任何回答唔啱佢嘅心意，佢哋就會起槓」。

事件引來網民熱議，有人指明白樓主感受，但亦有人質疑樓主說法，「個個都話跌咗口罩，你去做差人啦」；另有網民建議樓主出街要帶後備口罩，有備無患。警察公共關係部回覆《香港01》指，青衣分區警署就所述事件並沒有接獲市民查詢或投訴。



有網民日前不慎違失口罩，返家途中遭警員截查身份及搜身，期間雙方情緒一度激動，事主形容警員當他如罪犯般對待，感到非常不滿。（《季前賽》劇照）

該名港男日前於facebook發文講述遭警截查的經歷，他指周一（2月20日）凌晨放工後，因「跌咗個口罩」，故直接乘的士，落車後以衣服遮口急步回家，「喺公司做嘢時除咗，掉埋一邊搵唔返，幾公里裏面冇便利店」。不過途中被一隊共約6至7人、正在巡邏的警員截停，「查身份證，問我做咩遮住個嘴」，他放下雙手如實回答，惟遭1名警員質疑：「係咪見到警車先咁樣遮住？」

港男聞言感不滿，「真心嬲到爆，佢嗰句說話真係完全冇必要」，遂反駁「我跌咗口罩姐，唔使咁樣嘅！」。他不滿指警員「講到我犯咗事咁」，但稱警員否認講過「見到警車先咁樣」的說話，又要求他「合作啲」及配合搜身。

港男指，1名較高級的女警其後詢問他沒有戴口罩原因，但當他表明自己即將抵達寓所時，卻被質疑「點解你唔即刻去買返個」，令他大感無奈，「我啱啱喺車站落車，直行呢幢樓就係我屋企，你而家叫我行遠路去便利店買個口罩再兜返返嚟屋企？」。最終女警向他口頭警告，指「如果下次你畀我哋見到冇帶身分證或者冇戴口罩，就拉你返差館」。

港男回想事件仍感憤怒，指自己並非擔心因違反口罩令而被檢控，而是不滿警員視他如疑犯。（《季前賽》劇照）

樓主返家後回想事件仍感憤怒，「畀我嘅感覺係只要俾佢哋搜查嘅人有任何回答唔啱佢嘅心意，佢哋就會起槓」，又指自己並非擔心因違反口罩令而被檢控，而是不滿警員視他如疑犯，「如果佢真係咁樣畀告票我，我反而未必有咁嬲，佢預設我係罪犯，呢一下令我爆炸」。

帖文引來網民討論，不少人同情港男經歷，「十數年前都有類似經歷，完全唔明理應服務市民嘅公僕點解要用呢啲態度對市民」、「動氣就輸了」。但亦有人質疑樓主說法，「個個都話跌咗口罩，你去做差人啦」。

另有人建議港男日後帶備後備口罩外出，「樓主下次帶多幾個口罩喺身，以防不時之需」、「放幾個獨立包裝或者重用布口罩喺袋或公司，過埋easter應該差唔多唔使用，真係冇啦啦跌幾叉嘢唔抵」。

警察公共關係部回覆《香港01》表示，就所描述的事件，青衣分區警署並沒有接獲市民查詢或投訴。 根據香港法例第232章《警隊條例》第54條「截停、扣留及搜查的權力」，警務人員如在任何街道或其他公眾地方，發現任何人行動可疑，或合理地懷疑該人已經或即將或意圖犯任何罪行，人員可截停和要求該人出示身分證明文件供查閱，並在有需要時向該人搜查任何可能對該警務人員構成危險的東西或任何相當可能對調查有價值的東西。