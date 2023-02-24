疑帶BB車上小巴被拒　上水2女企馬路阻開車怒罵司機　網民：潑婦

網上不時出現因行李體積問題導致乘客和司機爭執的片段。近日網上又流傳1段影片，有兩名拿着1輛嬰兒車的女子疑因行李上車問題，於上水廣場對開小巴站與小巴司機爭執，疑為家人的中年男子曾勸說「唔好嘈」不果，中年女子一度舉起手激動指罵。司機隨後離開，年輕女子還邊爆粗邊追着司機，「我X你老母臭X呀，全家死晒」，影片引起網民嘩然。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共小巴不得運載個人手提行李以外的貨物，違例者一經定罪，可處罰款2000元。《規例》同時訂明公共小巴乘客不得未經司機允許而攜帶任何物件登上公共小巴。惟《規例》沒有訂明公共小巴乘客可攜帶的行李體積上限。



近日網上流傳1段影片，有兩名拿着1輛嬰兒車的女子疑因行李上車問題，於上水廣場對開小巴站與小巴司機爭執。（「香港新聞突發時事合集」YouTube影片截圖）

+ 5

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」周一（20日）上載1段題為「【行李阻駕駛】婦人擺放行李阻司機駕駛，司機勸喻: 唔好擺，會唔安全。反遭指罵」的1分鐘影片，可見到穿紅色外套的中年女子及穿灰色外套的年輕女子疑因行李問題，與1名穿白色短袖上衣的小巴司機在小巴站馬路中爭執，其間灰外套女子稱「投訴呀，我而家報警」。

兩名女子身旁站着1名穿深藍色上衣的中年男子及手抱女童的男子，5人之間有輛嬰兒車，在兩名女子激動地與司機爭論期間，深藍衣男子曾勸交說「唔好嘈」，但爭執者未有理會，司機繼續說了句「佢啲行李擺喺車頭」，深藍衣男子邊將嬰兒車拿到路旁，邊再說「唔好嘈啦」。

有名穿黑色上衣的中年男子加入，站在小巴司機前勸交，但未能平息雙方怒火，紅外套女子還愈發激動，舉起右手指罵司機，司機怒斥「你冇X指X住，你行開啦，佢指手指腳啱唔啱數先」。深藍衣男子拉開司機圖分隔雙方，但兩名女子繼續在馬路追着司機，灰外套女子爆粗大罵，「我X你老母臭X呀，全家死晒，你老母臭X」，並有人大聲說「報警啊」。影片未有交代後續發展。

根據香港法例，公共小巴乘客不得未經司機允許而攜帶任何物件登上公共小巴。（資料圖片）

影片引起熱議，網民一面倒批評兩名女子，「潑婦罵街品牌代言人、表表者！」、「個女人惡搞」、「一家大細又行李，搭的士啦，真係會阻住司機駕駛㗎」、「明知公共交通工具不能放太多雜物在車廂裏面，對乘客同埋司機都構成不必要的安全，真係當咗公共交通工具私人用途，司機屬於正確做法。大家不要說人之常情，同法律不外乎人情，就係有很多人不要面，上咗車先至算，搭的士又不化算，所以做埋這樣的冇品德，即係博大霧，司機叫佢落返車就面懵懵喺度嘈，司機做得啱呀」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共小巴不得運載個人手提行李以外的貨物，違例者一經定罪，可處罰款2000元。《規例》同時訂明公共小巴乘客不得未經司機允許而攜帶任何物件登上公共小巴。惟《規例》沒有訂明公共小巴乘客可攜帶的行李體積上限。如有需要，公共小巴司機及營辦商可聯絡警方尋求協助。違例者一經定罪，可處罰款3000元及監禁6個月。