拖羅魚生飯驚見生猛寄生蟲　夫婦食飽先發現　新加坡Donki咁回應

魚生是許多人喜歡的美食，不過刺身類食品始終存在食安風險。新加坡一對夫婦日前於當地的日式百貨Don Don Donki購入一盒拖羅魚生飯，幾乎食完後才發現1條透明的寄生蟲正在刺身上蠕動，令她當場嚇壞，直言「無法想像什麼東西進入了我們的身體」。事後新加坡Donki回應事件，表示新鮮魚生出現寄生蟲「不罕見」，員工會盡力清除，並已聯絡受影響顧客。



新加坡一對夫婦日前於當地的日式百貨Don Don Donki購入一盒拖羅魚生飯，幾乎食完後才發現1條透明的寄生蟲正在刺身上蠕動，令她當場嚇壞。（facebook圖片）

該名陳姓女子日前於facebook發文，稱與丈夫於本月8日在當地的Don Don Donki百貨購入一盒吞拿魚拖羅魚生飯，但回家接近食完時才發現，其中一塊拖羅刺身上竟有「不尋常的東西」，感到非常可疑，「我的丈夫仔細看了看，屏住呼吸，專注觀察那『東西』，令我們驚恐的是，幾秒鐘後牠竟在蠕動！」。

陳女於是將驚人畫面拍下，並發文與網民分享事件，形容感到非常震驚，「糟糕的是，我們幾乎吃完了，快吃完了！」。她直言發現寄生蟲後感到反胃及不舒服，「我無法想像什麼東西進入了我們的身體！我們從未在本地或海外的食物中遇過寄生蟲，希望這次事件後，我們的健康不會有任何問題」。她又希望其經歷能提醒他人，進食前必須注意，「把食物放進嘴裏前，一定要睜大眼睛，你永遠不知道裏面是什麼」。

新加坡Don Don Donki事後回應當地傳媒時表示，新鮮魚生出現寄生蟲並不罕見，部份嵌入肉中的寄生蟲較難去除，但員工會盡力清走所有寄生蟲。（facebook圖片）

新加坡Don Don Donki事後回應當地傳媒時表示，新鮮魚生出現寄生蟲並不罕見，部份嵌入肉中的寄生蟲較難去除，但員工會盡力清走所有寄生蟲，並已聯絡受影響的顧客，「從採購至收到食材，到儲存及展示食物，集團於每個階段都會安排員工目測，並確保冷鏈管理處理妥當。同時，刺身類產品附近亦放置警告牌，提醒顧客鯖魚、沙丁魚及魷魚等食物可能有異尖線蟲屬（Anisakis）寄生蟲的風險」。

陳女其後亦指，已跟Donki聯絡，集團願意向她退款，不過她認為更重要的是超市日後要確保食物品質，又認為店方的聲明顯得較為敷衍，「消費者付了錢，超市就有責任確保食物的質素」。

陳女指已跟Donki聯絡，集團願意向她退款，不過她認為更重要的是超市日後要確保食物品質，又認為店方的聲明顯得較為敷衍。（facebook圖片）

香港食物安全中心指出，進食生的魚類產品會有感染寄生蟲病的風險，徹底煮熟食物才進食，是減低食源性微生物風險和避免感染魚源性人畜共患寄生蟲病的有效方法。

中心又建議，市民應光顧可靠及持牌的店舖買魚，而高危人士，包括長者、嬰幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士則不宜生吃魚類或水產。此外，鹽、醋、酒和日本芥辣等調味料並不能殺死可能寄生在水產內的細菌和寄生蟲。