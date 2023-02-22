倫常慘劇！狠父狂搖2月大兒子致死　原因極心寒　妻回家揭發崩潰

台灣發生駭人聽聞的倫常慘劇，新北市1名新手爸爸獨自照顧2月大兒子時，因不滿兒子哭鬧，竟抱起兒子瘋狂猛烈搖晃，導致其腦部受創。妻子回家後發現兒子臉色發青，察覺有異崩潰，趕緊把兒子送院求醫，惟男嬰最終仍因「嬰兒搖晃症候群」不治。妻子相當悲痛，與丈夫離婚，而丈夫因過失致死罪被起訴。



新北市1名新手爸爸獨自照顧2月大兒子時，因不滿兒子哭鬧，竟抱起兒子瘋狂猛烈搖晃，終導致兒子死亡。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，陳姓男子與蕭姓妻子於2021年7月誕下兒子。至9月23日事發當日，妻子外出購買尿布，陳男於是獨自照顧僅2個月大的兒子。

由於兒子身體不適不斷哭鬧，陳男感到不耐煩，竟抱起兒子用力搖晃，之後就放着不管。妻子回家後見到兒子臉色發青，心知不妙，趕緊把兒子送院，卻已回天乏術，兒子因頭部外傷引起雙側硬膜下血腫，導致中樞神經休克死亡。

妻子事後相當悲痛，與陳男離婚。（示意圖／gettyimages）

妻子事後相當悲痛，與陳男離婚，惟2人都涉嫌「妨害幼童發展」等罪移送法辦。不過檢方調查後認為，陳男不具有故意殺人或凌虐犯罪意圖，改依「過失致死罪」起訴，妻子則獲不起訴處分。

美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，「嬰兒搖晃症」可能是劇烈搖動嬰兒的肩膀、手臂或腿部所引起，而劇烈搖晃產生的「甩鞭效應」，會讓嬰兒顱內或眼內出血，雖然通常不會有明顯的頭部外傷，但嚴重情況會導致嬰兒死亡。