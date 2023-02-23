移民英國｜女子遭單車黨搶袋　機警1招力保不失　網民：倫敦日常

移英港人注意！有移民英國的港女於網上發文分享目擊搶劫經歷，她憶述在倫敦一巴士站目睹有踩着電動單車的人突然高速經過，欲搶走1名等巴士女生的袋，幸好女生「孭得緊，力保不失」。帖文引起熱議，有網民指出，「倫敦日常」、「其實喺英國就知呢啲嘢時有發生」，不過也有網民客觀地表示其實全世界也有搶劫案，不單只在英國，提醒在英港人們「萬事小心」。



有移民英國的港女於倫敦一巴士站親眼目擊搶劫案發生。（示意圖／Getty Images）

該名移民英國港女於fb群組「英國香港人生活交流區」發文表示，她周二（2月21日）下午2時許於倫敦滑鐵盧一巴士站親眼目擊搶劫案發生。她憶述，當時有女生站在靠近馬路邊位置，邊看手機邊面向巴士駛來的方向等車，突然有人踩着電動單車逆線經過，「從佢（女生）後面高速搶佢個袋」，幸好「個女仔孭得緊，力保不失！」。

樓主說，全巴士站的人仍未弄清楚發生了什麼事，匪徒就已經踩着單車揚長而去。她於此事中得到深深體會，提醒網民「巴士未到，唔好企近路邊！」，又強調發文原意並非「作故仔唱衰英國」，在任何地方目睹搶劫案發生都會發文提醒，「希望大家唔好過度解讀」。

帖文引起熱議，有網民指出，「倫敦日常」、「其實喺英國就知呢啲嘢時有發生」。（Unsplash圖片）

不少網民表示對事件不感意外，「London日日真係好多stabbing（持刀傷人）同搶嘢」、「日日都發生，唔出奇，自己小心啲啦」、「早10年已經有」、「好多㗎，專登蝦女人添」。

有網民分享，「廿年前已經係咁，我朋友當年都喺london巴士站俾人搶走手袋」、「早一兩年前，我喺Euston（尤斯頓）都見到一樣嘅嘢，大家小心啲」、「我老公liverpool street（利物浦街）返工，早排佢先有同事朝早8點公司附近俾人搶手機」。

有網民指出世界各地也有搶劫案發生，並不單只在英國，「罪案邊度都有，愈繁華嘅地方就愈繁雜，全世界邊度都一樣。無論如何，在英港人們，去到邊都要提醒自己萬事小心呀！」。有網民提醒，「所以喺街唔好掛住睇手機」、「近巴士站或單車徑要小心被搶電話」、「我喺倫敦都幾次差啲俾人偷電話，同黨起碼2個人，千祈唔好擺外套袋同無扣嘅手袋」。