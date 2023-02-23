小紅書戶「香港優才」教申港永居　列5點攻略：香港居民身份好拿

【香港優才計劃／高才通／香港身份證／香港永久居民】香港政府為了「搶人才」吸引外地專才來港，目前設大「優秀人才入境計劃」讓優秀人才申請來香港。有自稱「香港優才」的小紅書用戶日前發文，直言「香港居民身份好拿」，又製作攻略教人取得香港永久居留權，引來內地網民熱議。



帳戶名稱「香港優才」的小紅書用戶發文，直言「香港居民身份好拿」，又製作攻略教人取得香港永久居留權。（資料圖片）

帳戶名稱「香港優才Kevin」於小紅書以「崩潰！花費7年！轉香港HK永居失敗」為題發文，指「香港居民身份好拿，但是香港永居不好申請」。他解釋，要在香港通常居住滿7年才能申請成為永久居民，但由於很多人發展重心在內地，可能導致申請永久居留失敗。「香港優才Kevin」的個人資料顯示IP屬地是廣東，註有「HK香港優才」、「廣東深圳」、「留學顧問」等字眼。

「香港優才Kevin」於小紅書製作申請香港永久居民身份攻略。（小紅書）

「香港優才Kevin」之後強調，在香港轉申請永久居民身份不是只有一次機會，也不會因為第一次轉永久居民失敗而失去香港居民身份，並製作攻略列出申請香港永久居民身份須知事項，主要有5大點。

「香港優才Kevin」列出轉香港永久居民身份須知如下：

1）是否在港有固定住所；

2）是否受僱於香港本地的公司（不一定要在香港本地工作，也可外派）；

3）是否合法按時繳稅；

4）配偶子女是否在香港居住或就讀；

5）是否有合理收入來維持一家的生活



「香港優才Kevin」明言，要針對以上幾方面提供證明，「讓入境處相信自己確實有『通常居住在於香港』」；若因為客觀原因長時間不在香港，要說明不在香港原因、時間、次數，例如留學、公司外派等。

不過「香港優才Kevin」指出，即使第一次轉香港永久居民失敗，只要不是因為在香港有不良紀錄，還可以繼續簽臨時身份證，「等之後合適的時機，重新提交永居申請。7年是最低年限。在沒有提交轉永居的申請前，只要一直保持續簽就可以了」。

「香港優才Kevin」於小紅書製作申請香港永久居民身份攻略。（小紅書）

「香港優才Kevin」另列出6個「打動入境處續簽方法」，明言「總之，證明你能為香港社會、香港經濟做出了貢獻」，包括：

1）已婚人士可以安排配偶孩子在香港讀書生活，節假日親自赴港探望；

2）或者孩子在內地讀書利用寒暑假去香港參加培訓班、夏令營等活動；

3）註冊香港公司，建立業務往來；

4）繳納強積金，建立與香港社會關係；

5）加入本地行業協會，參與本地公益慈善活動；

6）每年有出入紀錄，保留生活紀錄



帖文引來內地網民熱議，不少人留言詢問有關透過「優才計劃」來港及申請香港永久居民身份問題，獲樓主一一解答。但亦有內地網民感嘆，「優才計劃」是「有錢人的遊戲」。

香港目前有「優秀人才入境計劃」讓優秀人才申請來香港。（資料圖片）

根據香港入境處網頁，「優才計劃」申請人必須符合下列基本資格，包括：

1）年齡：申請人根據本計劃提交申請時，年齡必須在 18 歲或以上；

2）財政要求：申請人必須證明能獨力負擔其本人及受養人（如果有）居港期間的生活和住宿，不需依賴公共援助；

3）良好品格：申請人不得有任何在香港或其他地方的刑事罪行記錄或不良入境記錄；

4）語文能力：申請人須具備良好中文或英文的書寫及口語能力（中文口語指普通話或粵語）；

5）基本學歷：申請人必須具備良好學歷，一般要求為具備由認可大學或高等教育院校頒授的大學學位。在特殊情況下，能附以證明文件的良好技術資歷、可證明的專業能力及／或經驗及成就亦可獲考慮。



至於中國內地公民要申請成為香港永久居民，須符合2個條件：

1）申請人是香港特別行政區永久性居民在香港以外地區所生的中國籍子女，而在他們出生時，父親或母親是：在香港特別行政區成立以前或以後在香港出生的中國公民；或

2）在香港特別行政區成立以前或以後通常居於香港連續7年或以上的中國公民。

