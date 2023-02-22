消費券2023│港媽估中派$5000　上傳1月帖文作證　網民估下年唔派

【消費券2023／財政預算案2023／派糖／派錢／陳茂波】消費券議題一直在網上引來議論，財政司司長陳茂波今日（22日）公布財政預算案，宣布分兩期發放$5000元消費券。有港媽發文稱「真係畀我估中咗，派5000蚊」，提到今早已有不少傳媒引述消息，政府會派$5000元消費券，金額較上年減半，並上傳自己1月份的帖文截圖作證，被大讚「叻女」。網民認同始終「派錢減怨氣」，但不少人估計下年政府不會再派消費券。



消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

財政司司長2月22日到立法會公布2023/24年度的財政預算案，重點包括再派電子消費券，金額減半至5,000元，以及多項扣稅及寛減措施。（盧翊銘攝）

消費券派與不派、派多少一直引起議論，今日答案揭曉，財政司司長陳茂波宣布分兩期派發$5000元消費券。有港媽在親子王國討論區發文，稱「真係畀我估中咗，派5000蚊」，直言早1個月已經估到會繼續派錢，見到今早許多傳媒引述消息，結果也證明真的估中。她上傳自己今年1月24日發布的帖文，寫道：「純粹我自己估，我自己覺得會派5000蚊，立此帖為證據，睇下我估唔估得啱。如果真係估得啱，上年嘅經驗4月就有錢派。」

網民大讚樓主「叻女」，又形容為「在公在私派埋呢次」，稱因為通關後經濟未真正轉好，「新特首又剛上，一上就唔派，點都唔好啦，2024就應該無得派」、「派錢減怨氣」、「有得派，多多少少都開心㗎，派埋今年，之後百業興旺，人人賺到錢，都唔望政府派錢接濟」。有留言則認為：「都估到啦，因為疫情開始時政府也是派5000元。」

樓主分享帖文為證，指今年1月已發文估會派5000元消費券。（親子王國）

樓主同意網民意見，認為今年會是最後一年派發消費券，財爺或會預告下年不再派，「等你哋唔會期望，李家超做咗咁耐，成績都唔錯，如果唔派點都唔係咁好，所以派埋今年」。

不過仍有網民認為政府應派現金才能解民之所困，「派現金可以交租，交水電煤，派消費券只幫到好多商店，仲要會即時加價」、「雖然我反對派，但派埋今年就夠，$5000就一次過派，又分期，仲多行政費」。

本港派發消費券後，零售業明顯受惠。(盧翊銘攝)

針對一直有網民批評消費券推高物價，有人則反駁「派$5000好過冇，物價就點都加㗎啦，有$5000可以人人開心消費下」，而且認為現在金額減半但照派「係最『聰明』嘅做法」、「聰明，人人都覺得好過無！」，認為派錢可減怨氣。

（親子王國）