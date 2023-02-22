佐敦MMA！2男貨車旁激烈叉頸扭打　2名阿叔淡定走近觀戰似拳證

佐敦街頭上演MMA（綜合格鬥）！近日網上流傳1段影片，見到2名穿黑色衣褲的男子於貨車旁的馬路中扭打成一團，吸引多名途人駐足觀戰，其中2名大膽中年漢更近距離「食花生」，完全不怕被誤傷。影片引起熱議，有網民笑言「落貨悶悶地嚟返場摔角」、「先生先生，唔好打交」，有人則錯重點留意近距離觀戰的2名阿叔，「個地中海阿叔好似拳證咁，睇下2位選手有無插眼撩陰」。



近日網上流傳1段影片，見到2名穿黑色衣褲的男子於貨車旁的馬路中扭打成一團。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

有港男周二（21日）於facebook群組「馬路的事討論區」上載1段38秒影片，並於帖文寫道「佐敦大戰，何必呢，兩個都係同事」。從影片可見到，有2名穿黑色衣褲的男子於1輛貨車旁扭打成一團，互相推撞，戰況激烈，鬥得難分難解，短袖男大喝爆粗「㧬（推）乜X嘢呀你老X」，並一度出叉頸招數，背心男同樣不斷爆粗反擊，「你老X，X乜X嘢呀」。

2男打鬥期間吸引多名途人駐足觀戰，有女途人勸籲「唔好打呀」，但有2名分別穿灰色上衣及黑色外套的中年男子則搶佔VIP席，近距離「食花生」觀戰，最後黑外套男上前拍拍背心男肩膊，疑是想勸交。影片未有交代後續情況。

MMA逐格睇▼▼▼

+ 6

影片瘋傳後引起熱議，有網民笑言，「好溫馨喔」、「馬步幾穩」、「其實佢哋只係跳緊華爾茲」、「佢哋都係切磋武藝啫，大家諗多咗」、「叫句：抄牌，即時唔打」、「好想知仲會唔會一齊上返車繼續開工」，有人指出「麻甩佬係咁㗎啦，X完轉頭食飯飲支大啤無事」、「喺倉打嗰啲先精彩」。

有網民留意到觀戰的群眾，「我淨係知道啲阿伯好八卦咁睇戲！」、「阿叔食花生還食花生，唔使企喺路中心啩？」、「大肚腩阿叔來來回回看戲，好樣」、「永遠都有淡定阿叔出場」、「啲阿叔無論去到邊度都咁鍾意兩隻手擺後面，企喺度睇嘢」。