哥斯拉出沒？香港海底噴黑水影片瘋傳　海水狂湧　網民驚呼似海嘯

政府早前進行首次跨部門海嘯演習，模擬香港鄰近地區發生海嘯後如何應對，莫非災難有機會成真？最近有網民分享片段，可見香港一處海面有黑色海水不斷由底狂噴，似足一場小海嘯，引來網民熱烈討論。



片中可見背景是香港海旁附近的地盤，但地點不詳，而海面不斷有海水由底湧上，更時大時小如噴泉一樣。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

該網民於Facebook群組「大埔TAI PO」分享一段長約40多秒的片段，問道：「其實發生咩事呢？」片中可見，背景是香港一個位於海傍附近的地盤，但地點不詳，而海面不斷有「黑水」由底湧上，水勢時大時小，像噴泉一樣。

片中同時有2把男聲透過傳呼機對話，聽到有男子緊張連問：「咩料啊？個海爆喉啊？個海爆喉啊？個海爆喉喎！」，另一男子則回答「睇緊睇緊！唔知啊，唔知啊」，其間亦有男子疑似問「鯨魚啊？」。影片最後噴泉消失，海面回復平靜。

有網民理性分析指，估計是鑽穿水底喉管導致發生事件，「似係海底隧道工程出事」。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

片段引來不少網民留言，有人估計是工程期間鑽穿水底喉管導致事件，「似係海底隧道工程出事」。亦有網民留言笑指異象暗示怪獸出沒，「真係哥斯拉呀，佢噚晚報咗夢」、「係咪尼斯湖水怪」。部份人更指早前政府的海嘯演習成真，「政府要派人處理」、「呢個海嘯規模真係不得了」。

（Facebook群組「大埔TAI PO」）