影片瘋傳│茶果嶺海旁海底噴黑水　目擊者：海爆喉喎！　真相曝光

政府早前進行首次跨部門海嘯演習，模擬香港鄰近地區發生海嘯後如何應對，莫非災難有機會成真？最近有網民分享片段，可見香港一處海面有黑色海水不斷由底狂噴，現場目擊者狂呼：「海爆喉喎！」影片瘋傳引來網民熱烈討論，有網民形容像小海嘯，又笑稱是「哥斯拉出沒」。

《香港01》接獲消息，指事發現場為T2主幹道及茶果嶺隧道工程地盤， 上周六（18日）鑽挖隧道期間海床疑出現破洞，管道內材料連同海水於海傍數十米外的海面噴出。土木工程拓展署於周四（23日）深夜確認事件，並指初步相信片中的泥水是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出導致事故。



片中可見背景是香港海旁附近的地盤，但地點不詳，而海面不斷有海水由底湧上，更時大時小如噴泉一樣。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

該網民於Facebook群組「大埔TAI PO」分享１段長約40多秒的片段，問道：「其實發生咩事呢？」片中可見，背景是香港一個位於海傍附近的地盤，而海面不斷有「黑水」由底湧上，水勢時大時小，像噴泉一樣。

片中同時有2把男聲透過傳呼機對話，聽到有目擊男子緊張連問：「咩料啊？個海爆喉啊？個海爆喉啊？個海爆喉喎！」另一端的男子則回答「睇緊睇緊！唔知啊，唔知啊」，其間亦有男子疑似問「鯨魚啊？」。影片最後噴泉消失，海面回復平靜。

有網民理性分析指，估計是鑽穿水底喉管導致發生事件，「似係海底隧道工程出事」。（Facebook群組「大埔TAI PO」影片截圖）

片段引來不少網民留言，有人估計是工程期間鑽穿水底喉管導致事件，「似係海底隧道工程出事」。亦有網民留言笑指異象暗示怪獸出沒，「真係哥斯拉呀，佢噚晚報咗夢」、「係咪尼斯湖水怪」。部份人更指早前政府的海嘯演習成真，「政府要派人處理」、「呢個海嘯規模真係不得了」。

2月23日，記者重返事發的茶果嶺一帶，海面未見異樣。（彭志行攝）

土木工程拓展署在周四（23日）深夜向《香港01》確認事件，並指事發在茶果嶺海旁對出約50米的海面，當時正在海床以下16米至30米進行「T2主幹路及茶果嶺隧道」的隧道建造工程。署方指，初步相信片中的泥水，是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，導致事故。

該署指，工程團隊已經即時啟動風險管理應變措施，包括安裝隔泥幕圍封有關範圍，以防止泥水擴散，並適當調控隧道鑽挖機，泥水滲出於短時間內已經停止，海面情況亦已於當天中午前回復正常。相關報道：茶果嶺T2隧道湧噴泉 消息：疑探土無補窿 鑽挖機經過氣流穿海床

（Facebook群組「大埔TAI PO」）