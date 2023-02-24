尖沙咀七人車斑馬線上公然逆線調頭！網民斥危險駕駛：應終身停牌

馬路上任何1個違規行為也有機會造成危害，影響其他道路者。近日網上流傳離譜「車cam」片段，顯示1輛白色七人車竟在尖沙咀警署對面的一處斑馬線上公然逆線調頭，無視其他車輛及路旁行人。不少網民看過片段也狠批涉事司機行為屬危險駕駛，認為當局應將其拘捕並停牌處罰，「點解而家啲人揸車可以亂咁嚟？」。



網上流傳離譜「車cam」片段，顯示1輛白色七人車竟在尖沙咀警署對面的一處斑馬線上公然逆線調頭，無視其他車輛及路旁行人。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

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相關影片近日於多個駕駛群組流傳，片中顯示事發日期為周二（21日）下午近4時，可見1輛白色七人車於柯士甸道行駛期間，突然左轉逆線駛進吳松街路口，並公然於斑馬線上調頭，再於不准停留的「黃格」位置向往彌敦道方向駛出。司機於整個調頭過程似乎沒有一絲猶豫，無視正在燈位等候的車輛及旁邊行人路上的路人。

片段引來網民側目，紛紛狠批涉事七人車司機妄顧道路使用者安全，「大地任我行之無人阻到我」、「對面尖沙咀警署喎，即係視法律如無物啦」、「咁調頭都夠膽死，兜個圈會死咩？」。

亦有人建議片主將片段交予執法部門，「請求片主唔好放過呢類殺人犯，隨時引致嚴重事故」、「拍條片去報官，車主唔交個司機出嚟，個司機依然逍遙法外，除非當場被捕」、「呢啲係咪應該終身停牌會保障大家」。