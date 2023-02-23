衰！美孚大媽疑撞瘀男童臉頰　拒道歉反打人　港爸報警籲家長小心

家長帶同孩子外出玩耍要時刻留神！有居於美孚的港爸於網上發文表示，兒子日前於住所附近與其他小朋友一同玩滑板車，其間有大媽突走近小朋友，疑撞向其兒子，致兒子大哭及臉上出現一大片瘀傷，大媽還急促逃離現場，有港媽追着大媽要求道歉，反被對方毆打，帖文引起熱議。



有居於美孚的港爸於網上發文表示，兒子於住所附近玩耍時，疑被1名大媽撞瘀臉頰。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

該名港爸周二（21日）於fb群組「Mei Foo 美孚」發文表示，當天中午時分他的兒子於住所附近與其他小朋友一同玩滑板車，當時該處並不多人，惟玩耍期間有大媽「專登走埋小朋友堆度」，之後發生碰撞。

他說，「我小朋友大喊，塊面黑晒」，他估計是被大媽撞傷，但不敢肯定。他指斥大媽不但沒有停下來關心其兒子有沒有大礙，「更一直在走，想逃離現場」，又稱有港媽見狀立即追着大媽要求道歉，反被對方毆打。

從港爸上載的照片可見到，男童的右眼下方有一大片瘀傷，臉上仍有淚痕，另1張照片顯示有穿桃紅色外套的大媽用手叉着1名穿灰色外套女子的臉。

網民留言怒斥大媽，「狼過MMA」、「好狼下喎，使唔使叉住人哋塊面定頸」，有人指「佢個樣極似之前打我女的女人，最後又係話意外碰撞，我女心口又係撞瘀咗」。有人讚賞樓主，「多謝你影到佢個樣！我睇到都嬲到震！希望就算白卡都要拉佢入去精神病院！」、「樓主你好勇敢、好叻，至少locate到佢，有相為證，等大家提高警覺，加以防範」。

不少網民呼籲樓主報警，「不可以姑息，報警！點知佢會唔會心有不甘第二日落去尋仇」、「你而家需要做嘅就係帶個小朋友去驗傷，有咗醫生報告之後，今晚再去報警備案。明日早上去管業處嗰度投訴，翻查 CCTV，越快做越好」、「為咗美孚的小朋友，請你報警」、「請報警，因為這類人士有攻擊性，如果曾多次發生，法庭會要求家人監管或要到醫院作治療」。

樓主其後表示，已就事件報警，並呼籲街坊出門要小心，特別是有小朋友的家長，並說「蝦小朋友最無恥，唔想發生喺其他小朋友身上」。