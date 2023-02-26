舊同學突發奮成功考入醫科　自爆做醫生動機極驚人　港男：好變態

醫學系通常被稱為「神科」，沒有卓越成績根本無法修讀。近日有男生發文，指有中學同學原本成績平庸，不過後來非常努力，更順利入讀醫科系，他好奇問對方為什麼想當醫生，對方竟坦白回應「因為鍾意睇唔同嘅下體，做醫生可以幫人割包皮」，他覺得很惡心，擔心如此變態的人竟然要成為醫生。然而，網民覺得其友人的努力讀書的動機並無不妥，「唔犯法就得啦」，而且很可能只是朋友間開玩笑。



男生指有中學同學原先成績平庸，後來發奮考入醫科，動機卻相當變態。（《機智醫生生活》劇照）

該男生在Dcard討論區以「驚！同學努力讀醫嘅原因超恐怖！」為題發帖，指中學有位男同學本來成績一般，性格又孤僻沒有朋友。他高中時的成績剛好達標修讀Chem（化學）和Bio（生物）科目，加上他後來很用功讀書，所以在DSE（香港中學文憑考試）考獲不俗成績，大學更入讀醫學系。

樓主有日閒聊問對方「點解想做醫生」，他竟毫不保留地說：「因為鍾意睇唔同嘅下體，做醫生可以幫人割包皮，光明正大咁睇。」樓主稱「突然覺得好惡心」，驚訝將來會有這樣變態的人成為醫生，回想這是他高中努力讀書的動力來源，頓時覺得恐怖。

樓主對同學直言「因為鍾意睇唔同嘅下體」，覺得好嘔心。（GettyImages）

對於男同學的解釋，網民認為不犯法就好，亦很欣賞對方發奮讀書的決心，「上網Google就可以免費睇到嘅嘢，居然咁努力讀，某程度都幾犀利」、「唔犯法就得啦」、「你睇醫生，都唔知醫生睇緊你嗰時諗緊咩啦」、「可以係出自學術角度去欣賞同研究，又唔係意淫人哋」。

不過部份人認為這種人將來絕對不能成為醫生，「勁變態」、「有無得舉報佢，遲啲釘佢牌」；惟有留言覺得對方這樣回答只是朋友間開玩笑。