邊個錯？李篋放巴士輪椅位　港男影相公審　1原因被反批唔幫手

網上時有出現公共交通工具擺放行李的紛爭，近日又有港男於網上發文公審，有巴士乘客將行李箱放在輪椅位，而非放在行李架，惟網民紛紛反斥，未必人人夠力將行李箱放到行李架頂層，「擺輪椅位嗰2個算擺得好啦，好多人唔瞓低由得佢周圍碌，與其話呢2個篋嘅主人，最cheap係黑色白色兩個篋主人，之後就係樓主你，咁小嘢就公審」。



港男拍到有巴士乘客將行李箱放在輪椅位，而非放在行李架。（fb群組「沙田之友」圖片）

該名港男於fb群組「沙田之友」發文表示，「明明行李架仲有位，係都要放輪椅位」。從照片可見到巴士行李架上最高的一格仍有空位，中間及底層各有黑色和白色行李箱「打平」放置，霸佔了整個行李格。而輪椅位未有輪椅人士使用，但放有2個行李箱。

不少網民留言猜想涉事者或許非有意不放行李架，「可能放完之後先有空位呢」、「可能人哋矮唔夠力放上最高個架度呢」、「其實唔係所有人都夠力、夠高放最頂嗰格㗎！」、「其實有時好重，真係抬唔到上去，體諒下啦」。

有網民批評樓主小事化大，「放個篋都會俾人批鬥，呢個城市病得好嚴重，壓力太大」，有人嘲諷「樓主，不如你示範搬上去俾我睇下」、「應該幫嗰兩位朋友擺上頂，記住人哋落車都要幫手拎返落嚟呀」、「個心咁憤怒都只係影相上網，唔出聲鬧都起碼要出手幫手執啦」。

巴士行李架上最高的一格仍有空位，中間及底層各有黑色和白色行李箱「打平」放置，霸佔了整個行李格。（fb群組「沙田之友」圖片）

甚至有網民認為樓主應轉移公審目標，「放行李架嗰班都唔係好人（紅色綠色除外）」、「咁自私的放法，白色黑色豎起可多放兩個」、「要鬧就鬧白色先啦，同一個人瞓喺地鐵凳上霸晒無分別，黑色都唔好得去邊」、「試問點樣舉30kg上去，不如問下點解下面兩個放咁衰」、「要X係要X平放嗰班自私X，明明個設計一格放到2至3個篋，自私X一個霸晒，應該要再畫細格啲人先識放返好」。

樓主其後回覆網民留言說，「其實有冇輪椅都盡量唔好擺呢個位，萬一下個站有輪椅上嘅話點樣搞？個司機幫手拎？定係喺架車度問件行李係邊個嘅？ 冇人應又點算？」。他又分享遇過有司機知道接下來會有許多攜帶行李的乘客上車，因此會提醒乘客將小型行李放在司機位旁邊的位置，騰出行李架空間予大型行李，「最後真係放到滿晒先會焗住放輪椅位」。