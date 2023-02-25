愛我別走舞台劇2023｜加6場改賣飛方式！門票詳情、日期一文看清

【愛我別走舞台劇／加場／門票／黃子華／林海峰／舞台劇2023】黃子華、林海峰破天荒合演的《愛我別走》舞台劇，昨日（2月24日）在西九龍文化區戲曲中心大劇院出演， 4萬多張門票早已售罄。不過，買不到門票的觀眾毋須失望，事關《愛我別走》舞台劇將於4月18日至23日加開6場，即累計共49場演出，加場門票將有別以往售票方式，以下一一看清。



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《愛我別走》舞台劇由黃子華、林海峰破天荒合演。（Facebook）

愛我別走舞台劇｜加場門票、日期、售價、發售詳情

《愛我別走》舞台劇將於4月18日至23日加開6場，令演出場數增加至49場。而《愛我別走》舞台劇官方預告，加場門票「將會以有別於以往嘅方式」賣飛，以讓「最需要歡樂，最想睇劇嘅香港人可以入場」，詳情將於周日（2 月26日）晚上9時在「愛我別走舞台劇」facebook專頁公布。

根據官方資料，《愛我別走》舞台劇故事講述2023年的天，一個神秘人來到這個城市，像「Time Traveler（時間旅人）」，而他的任務是為客户找尋一個失去聯絡的老朋友，並把重要盒子交到對方手上，以把拖欠半世紀的情義還給對方。

黃子華及林海峰在劇中分別飾演十個小人物，每個角色有不同年齡、不同職業、不同身份，來自不同階層，但同樣都是土生土長香港人。他們會在大道上、地鐵站、管理處、咖啡廳、殯儀館、博覧館等多個地方及時空相遇，細訴一個個耐人尋味小故事。

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