悲！23歲女走夜路遭男子擄上車性侵　反抗跳車逃走　下場卻更悽慘

父女一時之氣吵架，卻換來後悔莫及的悲劇。馬來西亞一名父親駕車載23歲女兒回家時，在車上與女兒吵架，女兒一怒之下落車自己走路回家，詎料途中被男子強擄上電單車並非禮性侵。危急下女生奮力反抗，一度跳車自保，卻因此導致身體多處受傷，滿身鮮血倒在路旁，入院5天仍未能出院，讓父親相當後悔。



女生奮力反抗跳下電單車自保，卻因而導致身體多處受傷，滿身鮮血倒在路旁，入院5天仍未能出院。（網上圖片）

馬來西亞《中國報》報道，事發上周一（2月20日）晚上10時30分，59歲楊姓男子駕車接23歲女兒回家期間，因事與女兒爭吵，一氣之下停車，女兒沉不住氣隨即下車，決定自行走路回家。由於停車位置距離父女寓所僅300米、約為幾分鐘路程，加上楊男當時氣上心頭，便拋下女兒徑自開車返家，沒想到短短幾分鐘，就發生讓他後悔莫及的事。

59歲楊姓父親當日駕車接23歲女兒回家，其間與女兒爭吵，一氣之下停車，女兒也生氣下車，詎料發生悲劇。（網上圖片）

據報楊女走路回家時，後方突然出現一輛電單車，車上1名身材瘦小的年輕男子提出載她回家，楊女拒絕後，男子竟「霸王硬上弓」，將她強擄上電單車非禮性侵。楊女奮力反抗，找到機會立即跳下電單車，結果卻導致身體多處受傷倒在路旁，男子則逃去無蹤。

從網上流傳影片見到，女兒滿身鮮血倒在路旁。（影片截圖）

楊男憶述，他回家後便告知妻子，女兒在路口下車並要求自行返家，妻子擔心下外出尋找，詎料看到滿身鮮血倒在路旁的女兒，當時救護車已抵達救援。他指出，女兒下車至被發現受傷的過程不到10分鐘，沒想到發生如此嚴重的案件，而女兒入院5天仍未能出院，讓他相當後悔自己意氣用事。