貌似劉以達男子黃大仙站偷手機斷正　被捉影片瘋傳女聲成爆笑亮點

「劉以達」偷手機被捉？近日網上瘋傳1名男子在黃大仙地鐵站偷取阿婆手機，斷正被捉住的片段，網民形容該名賊人無論樣貌或是說話語氣，也激似在周星馳電影《食神》中飾演少林寺方丈的音樂人劉以達，而另一亮點是片中傳來的女聲，被指激似當年港鐵「厚多士」事件的嬸嬸，隨即引來熱烈討論。網民表示「偷手機係唔啱，不過2位主角其實好好笑」、「劉以達vs洋蔥圈」。



戴黑色鴨嘴帽的男子於黃大仙港鐵站偷阿婆手機，被現場人士合力捉住，影片瘋傳後，有人形容賊人激似音樂人劉以達。（facebook影片截圖）

有網民於facebook群組上傳近1分鐘的抖音片段，片中背景是在黃大仙港鐵站，片段可見1名戴黑色鴨嘴帽的男子被其他男士合力捉住，而拍片的阿婆後來在網上留言聲稱被該名男子偷取手機，對方犯案時斷正，「我發現咗佢，佢即刻（手機）丟落扶手電梯下面，我大聲叫人捉住佢」。

該男子在片中不斷向阿婆求蹺：「誤會咗啦！誤會呀！」但阿婆沒有放過他，又多次以帶有鄉音的狂罵男子：「你偷我隻手（機）！」、「 你偷我電話，會走得甩咩！」、「鬼鬼水水（祟祟）、鬼鬼水水（祟祟）！」

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而旁邊捉人的男士也幫口：「有咩你同警察再解釋啦！」由於疑犯數次拉下口罩，捉住他的男士不忘替把口罩拉上，非常貼心。有在現場經過的網民指，警方及後到場調查事件，但未知被抓男子最後去向。

大批網民熱烈討論相關片段，形容涉案賊人無論樣貌和說話語氣酷似組合「達明一派」成員劉以達，另外又有人指阿婆因為鄉音重，猶如當年的「厚多士」嬸嬸，又指2人對話令片段有種莫名的詼諧感，「有冇證據㗎？方丈份人好小氣喎」、「疑似劉以達偷手機」、「點偷你隻手呀」、「好偷唔偷，你偷手」。

「厚多士」事件發生於2014年5月，當時網上流傳片段，見到1名帶鄉音婦人因在港鐵車廂內霸佔座位，與另1名女乘客爆發罵戰，鄉音婦斥對方「你厚多士」，其意思是「你好多事」，片段瘋傳後惹來網民不斷惡搞，令「厚多士」成為潮語。