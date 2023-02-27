移民英國港人被偷車！做漏1事遭賊人有機可乘　幸遇好心人助尋回

人在外地，突然發現財物失竊或會非常徬徨，有移民英國港人日前發文講述失而復得的經歷，指有晚凌晨發現座駕被偷不知所終，報警後原以為「凍過水」，做好最壞打算，沒想到翌日早上警方突然到訪，指有當地人發現失車並報警揭發，令事主非常驚喜，「真心好多謝嗰位無名英雄」，又形容「可能我係英國史上被偷車嘅苦主裏面最幸運嘅一人」。事主其後回想，認為車匙未有妥善放於能夠切斷訊號的儲存袋，導致賊人有機可乘，因而發文提醒一眾在英港人注意。



有移民英國港人講述失而復得的經歷，指有晚凌晨發現座駕被偷不知所終，報警後原以為「凍過水」，沒想到翌日早上警方突然到訪，指有當地人發現失車並報警揭發。（資料圖片）

「希望我嘅來回地獄又折返人間仲差啲上到天堂嘅經歷提醒到住喺英國嘅香港人。」該名移民英國諾定咸（Nottingham）的香港男子日前於facebook群組發文，指於當地時間上周五（24日）凌晨約4時發現，其停泊於前花園的福特座駕不翼而飛，只好即時報警，並於當地的社交平台講述事件，「心想呢次架車都凍過水，唉，都已經諗定下晝去睇車」。

沒想到一覺醒來，當地警方突然駕車上門，更稱已找回事主的失車，並可載他與妻子認領車輛，「我第一時間都諗，架車都拆得七七八八，可以拆走嘅都拆走，但都好過屍都見唔到」。經過約10分鐘車程，警員將事主夫婦載至一條隱秘小路，兩人下車便見到座駕被泊於一處住宅車房前的樹底位置，「正常你唔係小路入面住嘅人的話，基本無人會見到架車」。

事主夫婦追問警員找回失車的方法，獲對方回覆指有當地人看到兩人發出的失車帖文，剛好又看到失車被泊於寓所附近，於是報警揭發。（資料圖片）

警員要求事主夫婦檢查座駕，「我睇過晒之後就發現只係車尾啲工具，差電線唔見咗之外，架車係完好無缺」，後來警員表示難以找到賊人，建議事主夫婦放棄追查。兩人追問警員找回失車的方法，獲對方回覆指有當地人看到兩人發出的失車帖文，剛好又看到失車被泊於寓所附近，於是報警揭發，「真心好多謝嗰位無名英雄！Is my hero!」。

事後事主估計，賊人偷車得手後為了尋求下一目標，會將偷來的車輛「盡快揾一個地方收埋，然後對下一個目標出手」。由於事發的前一日亦有當地人表示其福特座駕被偷，令事主相信福特汽車是高危對象，「我估計係Ford某一啲型號太多人揸，變相被偷嘅比例較高啫，我相信佢偷得嘅車都唔會揀過品牌先偷」。

事主提醒當地港人，駕駛後必須將車匙放置於能夠切斷訊號的位置，否則容易令賊人有機可乘。（資料圖片）

他提醒當地港人，駕駛後必須將車匙放置於能夠切斷訊號的位置，否則容易令賊人有機可乘，「條車key真係要無時無刻要用個切斷到signal嘅袋袋住，最好加多個軚盤鎖穩陣啲」。另外他又呼籲大家留意身邊環境，有能力時伸出援手，「我哋香港人一直受嘅教育就係不要對身邊嘅事莫不關心，我呢件事正正提醒大家要關心一下身邊發生嘅事情，先無俾個賊有機會可乘，今次由一件壞事變成一件好人好事」。

不少網民看過事主經歷也直指他非常幸運，「恭喜樓主架車失而復得，睇完你個post，長知識」、「不幸中之大幸」、「喺個英國人谷鳴謝下好心人，佢睇到之餘也可帶頭讓其他人效法！」。亦有人指出賊人不直接將車駕走有原因，「佢哋正常偷車都係先放架車埋一邊，然後隔一日睇下有冇人嚟拎返架車，因為佢地驚架車有追蹤器，如果直接車返去賊竇隨時連賊竇都俾人起埋」。