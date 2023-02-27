寶馬男女MMA影片瘋傳！疑戴綠帽　男與短裙女街頭互摑　後續更狂

【街頭MMA】情侶間這樣爭執也太危險了吧！網上瘋傳一段柴灣寶馬男女街頭互打影片，見到一對站在馬路中心的男女疑因查手機問題爭吵，其間男方用身體撞向女方，令女方跌倒撞向後方正在倒車的車輛，相當危險。之後男女更上演「互摑」戲碼，場面一度僵持，但影片最後男方竟把女方抱入懷中「攬實」，即使女方叫他走開亦沒有放手。

影片引來網民熱議，不少網民狠批男女行為危險，「差點命都沒了，還抱着」、「虐戀啊」；也有網民憑拍片者提及的男女背景，猜測兩人爭執原因牽涉「戴綠帽」，「成個故事真係好好笑：哎呀成頂綠帽戴落嚟仲要攬返佢呀？」。

也有連登網民以「突發！疑似姜濤係條街度打女人？！」為題發帖，認為片中男子長相與姜濤相似，隨即有其他網民反駁「唔似」。



網上瘋傳一段柴灣寶馬男女街頭互打影片。（影片截圖）

有網民凌晨在Facebook群組「柴灣人柴灣事」轉載該段約5分鐘影片，地點相信是柴灣華廈街路口。影片見到，穿黑色連身超短裙的女子衝向男方疑似想搶去手機，並怒罵：「攞返嚟啦，做乜X嘢啫！」男方用右手反手阻擋，更一個前步全身撞向女方，令她被撞到失平衡向後跌一、兩米，撞向背後正在倒車的小巴，幸好小巴及時停車，未有發生意外，惟過程相當驚險，而拍片者則高呼：「啊，睇車啊！」

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男方見狀想上前看女方有無大礙，惟見女方無事又停下腳步，站在一旁繼續看手機並走向寶馬座駕。女方這時重新站起來，伸手用力拉男方後背衣領，把對方拉回頭，之後雙方再發生肢體衝突，女方突然一巴掌打向男方，男方亦回敬一巴掌，並拿起手機拍攝。一會兒後，女方再打男方一巴掌，男方也再次反擊打女方一巴掌。

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雙方對峙一會，女方走到寶馬前想打開車門上車，男方則走近關上車門，女方高呼：「冚我啊！」男方卻未有理會，突然取出香煙，並把女方抱入懷「攬實」，女方則用手擋着男方的嘴不讓其靠近。女方之後掙脫，再用外套打各男方，男方於是再上前把女方「攬實」並吻女方的嘴，「深情」一會後女方便用手推開男方的嘴，責罵：「你行開啊！聽唔聽到我講咩啊？」

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影片至此結束，未有交代拍攝時間，而翻查資料，影片相信最先於昨晚（2月26日）於微博發布。網民看後議論紛紛，「笑死我了哈哈哈哈，抱一塊」、「差點命都沒了，還抱着」、「俾人打完仲要上車，真係咩心態」、「成單嘢！詭詭地，如果呢到係個女仔主場，點解要上寶馬走？仲要到最後都係咁推開條仔！」、「拍偶像劇？」、「虐戀啊」。

也有網民從男方查手機舉動，以及拍片者提及疑為男女的背景資料估計，兩人爭執原因疑與第三者有關，「個故事真係好好笑：哎呀成頂綠帽戴落嚟仲要攬返佢呀？」、「帽事嘅」、「哈哈哈個大冤種，被綠了都要攬返轉頭」。另有網民認為，無論如何男人都不應出手打女人。

另有連登網民以「突發！疑似姜濤係條街度打女人？！」為題發帖，認為片中男子長相與姜濤相似，隨即有其他網民反駁「唔似」。